Haagse politici vragen spoeddebat aan over mislukt versterkingsoverleg

Sandra Beckerman (SP) in de Tweede Kamer (Foto: Tweede Kamer)

De Groningse Tweede Kamer-politici Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) hebben een spoeddebat aangevraagd over het versterkingsoverleg dat dinsdagavond klapte.

Het overleg liep vast op 1588 huishoudens die wachten op versterking. De overleginstanties uit de regio, waaronder gemeenten en de provincie, vinden dat de versterking van de woningen niet op zich kan laten wachten. Van de woningen is al bekend dat ze vanwege aardbevingsschade versterkt moeten worden.

Wachten op eind juni

Minister Wiebes van Economische Zaken wil echter wachten met het versterken van die woningen in onder andere Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. Hij wil uitgaan van de resultaten van de onderzoeken van het KNMI en TNO naar de versterking. Die moeten eind juni komen.

Spoeddebat

Beckerman en Nijboer willen een spoeddebat over de kwestie, laten ze weten op Twitter. 'Sommige mensen wonen in een keet omdat hun huis zo onveilig is. Dit kan niet wachten!', oppert de SP-politicus.

