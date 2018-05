'Werken aan de Zuidelijke Ringweg is een stuk interessanter'

Niet werken in een projectlokaal, maar daadwerkelijk een steentje bijdragen aan de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg.

Leerlingen van Noorderpoort, Alfa-college en Terra en langdurig werkzoekenden krijgen die mogelijkheid in het project Ringwegacademie. Woensdagmorgen werd daarvoor een overeenkomst getekend door de scholen en de projectorganisatie Aanpak Ring-Zuid.

'We proberen met stages, leerwerkplekken en projecten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkzaamheden aan de ringweg', zegt Stieneke Boerman van het Noorderpoort.

Voordelen voor iedereen

Het mes lijkt bij de Ringwegacademie aan meerdere kanten te snijden. Scholieren krijgen bijvoorbeeld een unieke werkplek.

'Studenten vinden dat heel bijzonder', legt Marjon Arends namens het Alfa-college uit. 'Je mag dan echt meewerken aan de Zuidelijke Ringweg. Dat is een stuk interessanter dan een praktijklokaal.'

Situatie totaal anders

Ook aannemer Herepoort is blij met de aanwas van scholieren en werkzoekenden. Zeker omdat de situatie in 2016, bij de oprichting van de Ringwegacedemie, totaal anders was.

'Vraag en aanbod van personeel is nu helemaal omgedraaid', verklaart Aukje Boer.' We merken elke dag dat er een groot arbeidspotentieel is voor mbo-leerlingen, we zijn naarstig naar ze op zoek. Nu kunnen we ze in de praktijk laten zien hoe mooi het vak is.'

