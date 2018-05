Wordt 'Groningse enclave' bij FC Emmen groter?

Nu FC Emmen gepromoveerd is, moet er een eredivisiewaardige selectie worden neergezet. De kans is daarbij aanwezig dat de 'Groningse enclave' in Drenthe alleen maar groter wordt.

Zo is manager voetbalzaken Jan Korte, ook speler, trainer en directeur van BV Veendam geweest. Trainer Dick Lukkien was assistent bij FC Groningen en oud-speler en oud-trainer van BV Veendam.

'Voordeel uit halen'

'Lukkien en ik weten veel van de spelers in het noorden, bijvoorbeeld van wat er bij FC Groningen in de jeugd speelt en tegen het eerste elftal aanhangt, of wat daar transfervrij mag vertrekken of om andere redenen afvalt. Daar willen we ons voordeel uit halen.'

Van Nieff

Zo is de promovendus bovengemiddeld geïnteresseerd in oer-Groninger Yoëll van Nieff. 'Toen hij met Willem II in gesprek was, hebben we tegen hem gezegd: als dat niks wordt, weet dan dat we je graag willen hebben.'

'Na onze promotie hebben we hem officieel niet meer gesproken, het initiatief ligt nu bij hem. Maar ik zal niet schromen om hem zelf ook nog een keertje te bellen hoor', lacht de Veendammer. Van Nieff zelf was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Absalem

Ook in Amir Absalem is interesse getoond, zegt Korte. 'Maar dat speelde een tijd geleden, en volgens mij heeft FC Groningen (nog) geen nieuwe linksback, dus dat heeft nu niet zoveel zin.'

Heerenveen en Zwolle

De selecties van FC Groningen kennen dus geen geheimen voor Korte en Lukkien: 'Maar het zou dom zijn als we de ogen sluiten voor andere mogelijkheden. Ik heb ook vaak contact met mijn collega Gerry Hamstra bij SC Heerenveen en we hebben natuurlijk PEC Zwolle in het vizier.'

Ajax, Feyenoord en PSV

Daarnaast is FC Emmen nu ook interessanter voor de traditionele top drie. 'Ik zal je een voorbeeld geven. Ik had met Marcel Brands van PSV een tijd geleden contact over verdediger Jordy de Wijs, maar die wilde hem toch liever in de Eredivisie stallen, bij Excelsior. Nu komen wij ook voor dat soort spelers in aanmerking.'

Rol van Lukkien

Zeker is dat trainer Lukkien een belangrijke rol en stem blijft houden in het aankoopbeleid. 'De kracht van Emmen is dat we alles samen doen. Kenmerkend is dat we spelers met een krasje een kans hebben gegeven, zoals bijvoorbeeld Nick Bakker, Keziah Veendorp en Anco Jansen. Dat heeft goed uitgepakt en vinden we een uitdaging.'

Eerst week vakantie

Hoe (Gronings) de selectie er ook uit gaat zien, concrete namen wil Korte verder nog niet noemen. 'We gaan eerst allemaal een week op vakantie en daarna echt aan de slag.'



De Groningse enclave bij FC Emmen bestond afgelopen seizoen uit de volgende geboren Groningers en/of oud-spelers van FC Groningen en BV Veendam: Jeroen Veldmate, Gersom Klok, Anco Jansen, Nick Bakker, Glenn Bijl, Peter van der Vlag, Thijs Dallinga, Keziah Veendorp, Hilal Ben Moussa, Henk Bos en Norair Mamedov. Ook in de technische staf en organisatie zitten allerlei Groningers.



