Geen Kuifje of Robbedoes, maar de Slag bij Heiligerlee in stripvorm

Exact 450 jaar geleden werden de Spanjaarden verslagen bij de Slag bij Heiligerlee. Voor die gelegenheid is een speciale strip gemaakt die woensdag is gepresenteerd.

De organisatie is voor het stripproject in zee gegaan met professioneel striptekenaar Margreet de Heer uit Amsterdam. De Heer is in het najaar benoemd tot 'Striptekenaar des vaderlands'.

'Mijn doel is om vaderlandse geschiedenis te combineren met onderwijs en dit te verwerken in strips', reageert De Heer. 'Deze opdracht past precies in dat plaatje.'

Grondig ingelezen

In december liepen de eerste gesprekken, waarna verschillende schetsen volgden. In de voorbereiding heeft De Heer zich grondig ingelezen. 'In het verleden heb ik wel in de stad gewoond, maar ik wist eigenlijk nog niets van de Slag bij Heiligerlee.'

'Uiteindelijk heb ik de strip getekend en daarna digitaal ingekleurd. Daarbij heb ik niet alleen het verhaal rond de slag bij Heiligerlee getekend, maar ook de context geschept.'

Zelf hoofdpersoon

De Heer is zelf hoofdpersoon in de strip. 'Als een soort juf wandel ik door het verhaal. Ik geef tekst en uitleg over deze belangrijke historische gebeurtenis.'

De strip bevat vijf pagina's voor jong en oud. 'De tekeningen hebben een educatief karakter voor zowel basisschoolleerlingen, als het voorgezet onderwijs. Eigenlijk is het voor iedereen die wat wil leren over deze bijzondere slag.'

Het stripboekje is digitaal gratis te downloaden en wordt verspreid op basisscholen. Alle leerlingen van de basisscholen in Heiligerlee en Westerlee krijgen in ieder geval een gedrukt exemplaar. Daarnaast is de strip verkrijgbaar bij het museum Slag van Heiligerlee.

