Westerwolde gaat 62.000 bomen extra vaak controleren

Bomen in Bellingwolde (Foto: Jan Albert Groen)

De gemeente Westerwolde gaat iedere drie jaar alle 62.000 bomen in de gemeente inspecteren.

Het gaat om bomen die in gemeentelijk bezit zijn en langs openbare wegen staan. De controle gaat in stappen van zo'n 20.000 bomen per jaar.

Essentaksterfte

Wethouder Bart Huizing (PvdA) kiest voor een hogere frequentie dan wettelijk nodig is.

'We hebben heel veel bomen, en de laatste jaren zie je dat er het één en ander gebeurt, bijvoorbeeld met de essentaksterfte. Het is goed om in de gaten te houden wat er met de bomen gebeurt.'

Aansprakelijkheid

De inspectie en het onderhoud zijn ook nodig om te voorkomen dat de gemeente aansprakelijk is als er bijvoorbeeld eens een tak uit een boom valt, bevestigt Huizing.

Inmiddels heeft de gemeente, waarvan voorlopers Bellingwedde en Vlagtwedde vorig jaar nummers één en drie waren in de ranglijst van groenste gemeenten van Nederland, in kaart gebracht waar de 62.000 bomen staan.

'Nu gaan we uitzoeken hoe die controle gaat plaatsvinden, van de kleine bomen die net vorig jaar geplant zijn tot de oude eiken die er al jaren staan.'

Kosten onduidelijk

De kosten van de terugkerende inspectie zijn volgens Huizing nog niet duidelijk. 'Natuurlijk kost het wel wat, maar je bent het ook verplicht.'

