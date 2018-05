Lopend Vuur: Na het eten van fastfood heb ik altijd een beetje spijt

Langs de A7 bij Hoogkerk komt mogelijk een nieuwe McDonald's. De fastfoodketen wil zich vestigen op het industrieterrein bij Ter Borch.

Dat melden we vanochtend.

In onze provincie hebben we verschillende fastfoodrestaurants. En ook de snackbars zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Even een snelle hap tussendoor, een vast ritueel in het weekend... of een makkelijk alternatief voor de dagelijkse warme maaltijd.

Niet heel gezond, maar wel lekker. Of toch niet...? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Hoe vaak ga jij voor een vette bek? En voel je je daarna ook een beetje smerig - of helemaal niet? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Seksclubs horen bij het platteland

Er verdwijnen steeds meer seksclubs in Groningen. Dat vindt wellicht niet iedereen even leuk. Op onze stelling van gisteren, Seksclubs horen bij het platteland, stemt 61 procent van de 3543 stemmers 'Eens'.