Column: Een leeuw met ballen

Geachte majesteit, U kent mij niet maar ik ben iemand van de zuidkant van het Tranendal. En omdat U dat vast niet kent: Tranendal is een streekje tussen Westerlee en Heiligerlee in het mooie Oost-Groningen.

En zodra U 'Heiligerlee' hoort, moet Uw Oranje hart toch een sprongetje maken.

U weet het natuurlijk: daar werd op 23 mei 1568 de basis gelegd voor Uw en ons Koningshuis. In de Slag bij Heiligerlee vochten Uw voorvaderen Lodewijk en Adolf van Nassau met een huurleger de Spanjaarden in het veenmoeras op gewiekste wijze de tent uit.

Het gaf de opstandelingen onder leiding van Uw naamgever Willem van Oranje het elan en de moed om de Spanjolen in tachtig jaar de Lage Landen uit te jagen.

Daarom mag U nu, exact 450 jaar later, met Uw prachtige vrouw Máxima en drie beeldige dochters in een paleis wonen. Wij Nederlanders, de meeste, zijn nog steeds erg blij met deze 'Oranje' wending in Heiligerlee. En zingen bij voetbal, herdenking of bevrijding uit volle borst het Wilhelmus.

In ons volkslied wordt zelfs de slag bij Heiligerlee gememoreerd. In het vierde couplet om precies te zijn: 'Mijn broeders hoog van namen hebben t u ook vertoond. Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag'. Voor Uw informatie: dat Friesland is een geografische dwaling van de dichter.

Ter ere van de bloedige strijd en de dood van uw bloedeigen Adolf staat er in Heiligerlee aan de noordkant van het Tranendal, een van de mooiste standbeelden van ons land. Graaf Adolf die beschermd door de Nederlandse maagd en de Nederlandse leeuw in rust mag sterven.

Die leeuw is een leeuw met ballen. Als je aan de achterkant van het monument stiekem onder de poten van de leeuw gluurt, zie je een paar beste ballen. Met dank aan de Belgische beeldhouwer.

Onder het standbeeld is deze week een grootscheeps herdenkingsfestijn ter ere van een van de belangrijkste veldslagen uit de Nederlandse geschiedenis. Een grote groep vrijwilligers heeft jaren hiernaar toe gewerkt om er iets heel groots en moois van te maken.

Anderhalf jaar geleden werd U gevraagd om de herdenking van het ontstaan van ons en Uw Koningshuis bij te wonen. Helaas paste dit niet in Uw agenda, werd door de Rijksvoorlichtingsdienst medegedeeld.



Wie schetst mijn Groningse verbazing dat U komende vrijdag wel degelijk de hele dag in Groningen bent. Eerst in de Der Aa-Kerk en daarna in het Groninger Museum. Dat allemaal ter ere van honderd jaar De Ploeg. Hartstikke leuk die Groningse schilders die de Groningse kunst gingen ontginnen met de mooi bedachte naam De Ploeg. Daar zijn we ook best trots op hoor in Stad en Ommeland.

Maar wees eerlijk. Dat tipt toch niet aan het ontstaan van Uw en ons Koningshuis. Dus vroeg ik me af of U toch niet even een zijsprongetje in uw agenda kan maken. Een zijsprongetje van slechts dertig kilometer, een zijsprongetje met de Koninklijke dienstwagen van slechts twintig minuten.

U bent toch ook niet vies van een tikje ongehoorzaamheid aan de Rijksvoorlichtingsdienst? Als een heuse geus, als een leeuw met ballen, échte ballen.

Hoogachtend, Erik Hulsegge,

P.S. Ik weet dat U van een biertje houdt. Dat doen wij aan de noord- en zuidkant van het Tranendal ook.