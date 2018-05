'Fout Winschoten' uit Tweede Wereldoorlog online te bekijken

De Langestraat in Winschoten, juli 1941. Commandant Zondervan, opent een nieuw 'Vendelkwartier' en daarna marcheert de NSB door de straten. Aangegaapt door Winschoters, een enkeling brengt de Hitlergroet.

Het is een kort filmpje, maar het geeft een uniek inkijkje bij de Nationaal Socialistische beweging van Mussert. Geïnspireerd door de propagandafilms van de Duitse Nazipartij ging de Nederlandse NSB ook propaganda film maken.

NSB-films online

Het audiovisueel Museum, 'Beeld en Geluid' in Hilversum heeft nu zo'n 170 NSB-films uit de periode 1941 tot en met 1944 online gezet.

Het gaat om materiaal waar de Nederlandse overheid het auteursrecht over verkreeg. Nu is dat is verlopen en mag iedereen het gebruiken.

Ander daglicht

'Het is een collectie die de Tweede Wereldoorlog in een ander daglicht zet', zegt Jennemiek Leijssen van het audiovisuele museum bij de NOS.

'De films laten het ideaalbeeld zien dat de NSB haar leden en 'volksgenoten' wilde voorspiegelen. Met de discipline en de emoties die ze proberen te appelleren. De aantrekkingskracht van de NSB, die in 1943 100.000 leden telde, is in de historie een wat onderbelicht thema. Daar is de laatste jaren pas meer aandacht voor.'

Meer beelden uit Groningen?

Landbouw en arbeid waren centrale thema's in de Nationaal Socialistische ideologie dus zitten er vermoedelijk wel meer beelden tussen die in Groningen zijn gemaakt.

De films zijn te bekijken via de site van Beeld en Geluid.