Provincie en bevingsgemeenten sommeren Wiebes naar Groningen te komen voor uitleg

De bestuurders van de provincie en de tien aardbevingsgemeenten willen dat gasminister Eric Wiebes (VVD) naar Groningen komt om zijn standpunt uit te leggen. Dat moet op korte termijn gebeuren.

Dat is de uitkomst van een spoedoverleg woensdagochtend op het provinciehuis, nadat dinsdagavond het overleg over de versterkingsopgave is vastgelopen.

1588 woningen

Minister Wiebes wil wachten met de versterking van 1588 woningen in onder meer Appingedam, Delfzijl, Overschild en Ten Boer, totdat experts met een actueel veiligheidsadvies komen. De bevingsregio vindt dat onbespreekbaar. Zij willen dat de versterking van deze huizen onverkort doorgaat.

Niet zoveel methoden

'Als de minister vastbesloten is om aantal weken te wachten, dan heb je niet zoveel methoden om dat te versnellen', reageert commissaris van de Koning René Paas na het spoedoverleg.

'Wij willen in ieder geval een Nationaal Bestuurlijk Overleg bijeen roepen waar hij het aan ons allemaal kan uitleggen. En wij gaan de minister nogmaals zeggen wat we er van vinden.'

Mensen hebben behoefte aan een betrouwbare overheid en wij ervaren dit als onbetrouwbaar René Paas - CdK Groningen

Onbetrouwbaar

Paas noemt dat overleg erg belangrijk, omdat in datzelfde gezelschap eerder is besloten dat de woningen gewoon moeten worden versterkt. 'Mensen hebben behoefte aan een betrouwbare overheid en wij ervaren dit als onbetrouwbaar.'

Naar de rechter?

Of een gang naar de rechter ook tot de mogelijkheden behoort, wil Paas - van huize uit jurist - niet expliciet zeggen.

'We onderzoeken momenteel alle mogelijkheden', aldus de commissaris van de Koning. 'De conclusie op die vraag staat nog niet vast, maar ga er maar vanuit dat we heel secuur kijken wat we kunnen doen.'

Verhoudingen

De situatie doet de verhoudingen tussen Groningen en Den Haag weinig goed. De bevingsregio blijft tenslotte toch afhankelijk van het Rijk.

'Het is niet goed voor de verhoudingen dat minister de op het punt staat om een onverstandig besluit te nemen', stelt Paas. 'Maar ja, we hebben elkaar ook nodig. Dus er zal een moment komen dat we verder om tafel gaan om de belangen van onze inwoners te behartigen.'

Is er over zes weken wel duidelijkheid? Of tillen we het dan ineens rustig over de grote vakantie heen? René Paas - CdK Groningen

Behoefte aan duidelijkheid

Naast het bestuurlijk overleg gaat de regio ook alle raadsleden, Statenleden en Kamerleden actief informeren over de ontstane situatie.

'De Kamerleden ga ik vragen hoeveel zekerheid er is dat onze inwoners over zes weken dan wel duidelijkheid hebben', zegt Paas. 'Of tillen we het dan ineens rustig over de grote vakantie heen en wordt het iets onduidelijks in de herfst? Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid.'

Spoeddebat

Intussen hebben verschillende partijen in de Tweede Kamer een spoeddebat aangevraagd met minister Wiebes. Het is nog onduidelijk of en wanneer dat debat plaats gaat vinden.

