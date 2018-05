Pendelbusje in Stad gaat de Grote Markt aandoen

De route van de pendelbus in de Stad wordt uitgebreid. Nu nog rijdt de pendelbus op waterstof als pilotproject tussen Westerhaven, Akerkhof en Zuiderdiep.

Vanaf september rijdt het busje door naar de Noorderhaven en de Grote Markt. De bus blijft gratis voor WMO-pashouders en houders van de Stadjerspas. Verder moet iedereen een euro gaan betalen, in plaats van de huidige vijftig cent.

Opstappunten op afroep

Vanaf februari 2019 wordt verder een proef gedaan met opstappunten op afroep. De pendelbus is primair bedoeld voor reizigers voor wie langere loopafstanden een probleem vormen.

Tweehonderd per week

Tot nu toe maken tweehonderd passagiers per week gebruik van het pendelbusje, stelt de gemeente. In de loop van volgend jaar wordt een definiteif besluit genomen over de voortgang van het experiment.

Lees ook:

- Stad heeft meer geld nodig om verkeersproblematiek aan te passen

- Pendelbusje binnenstad is nog even wennen

- Nieuwe pendelbus rijdt eerste meters in Stad