Vervanging van gele stenen in binnenstad kost 7,8 miljoen euro

Een kleine acht miljoen euro. Dat kost de vervanging van de gele stenen in de binnenstad van Groningen. De gele stenen die in de jaren negentig waren aangelegd, zijn te glad geworden.

De stenen die onder andere in de Herestraat liggen, moeten vervangen worden door stroevere stenen. Dat is een operatie die deze zomer begint en in 2022 is afgelopen. Het gaat daarbij om zes miljoen stenen.

Als stenen voor de vervanging al te glad worden, wordt de bestrating opgeruwd. De operatie kost in totaal 7,8 miljoen euro.

Frisse uitstraling

'Met de stroevere gele stenen zijn de straten in de binnenstad straks weer voorzien van bestrating met een nieuwe frisse uitstraling, die gedurende lange jaren veilig gebruikt kan worden', schrijft de gemeente.

Ook in Brugstraat en Munnekeholm

De nieuwe steen werd in 2017 door de gemeente getest, onder andere met een testvlak op de Vismarkt. De gele steen werd eerder al verwerkt bij de recente verbouwing van de Astraat en nu ook de Brugstraat en Munnekeholm.

