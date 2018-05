Voedselbank Appingedam-Delfzijl verhuist naar kerkgebouw

De Voedselbank in Appingedam-Delfzijl verhuist van de Europaweg naar kerkgebouw De Ark aan de Waddenweg.

De Ark wordt verhuurd door de Protestantse Gemeente in Delfzijl. De Protestantse Gemeente heeft dit besluit met haar leden besproken en woensdag is de knoop doorgehakt.

De voedselbank wil verhuizen omdat de staat van het huidige pand slecht is. De gemeente bood eerder al excuses aan voor de situatie.

Verschillende locaties onderzocht

Vanaf 1 januari worden in De Ark geen diensten meer gehouden en zit de Voedselbank in het nieuwe pand. De gemeente Delfzijl onderzocht verschillende locaties, maar toen De Ark kwam was de keuze gemaakt.

De Voedselbank Appingedam-Delfzijl wordt momenteel gerund door zo'n 30 vrijwilligers en levert aan zo'n 140 huishoudens wekelijks een voedselpakket.

