Zonneparken in Groningen: waar staan ze al en waar komen ze nog?

Het moet een van de vervangers worden van fossiele brandstoffen: zonne-energie. Dus schieten er her en der in onze provincie zonneparken uit de grond.

Een overzicht van bestaande en geplande parken in onze provincie:

Delfzijl

Zonnepark Delfzijl

Het is momenteel het grootste gerealiseerde zonnepark (in vermogen) van Nederland: het zonnepark in Delfzijl. Er staan 116.400 zonnepanelen, op dertig hectare grond. Het moet genoeg zijn voor de stroomvoorziening van zo'n achtduizend huishoudens.

Voormalige vuilstort Farmsum

Solarfields wil een zonnepark met 35.000 panelen aanleggen op de voormalige vuilnisbelt in Farmsum. De vergunningen daarvoor zijn nog niet rond. De gemeente Delfzijl heeft het licht al wel op groen gezet.

Geefsweer

Waar vroeger het slibdepot van Geefsweer zat, zijn plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark met 28.000 panelen op 15 hectare. De grond is in eigendom van Groningen Seaports. De vergunning voor het zonnepark is verleend.

Wagenborgen

Op het terrein van voormalig psychiatrisch centrum Groot Bronswijk in Wagenborgen zijn plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark van zes hectare groot. Helemaal rond is dat nog niet, de vergunningsaanvraag is nog in behandeling.

Hunze en Aa's

Op het terrein van waterschap Hunze en Aa's aan de Heemweg in Woldendorp staat een zonnepark gepland. Het gaat om een park dat stroom opwekt voor de eigen energievoorziening. De vergunning is aangevraagd. Hoe groot het park wordt is nog niet bekend.



Oosterhorn

Aan de Noordoostzijde op het industrieterrein Oosterhorn staat een zonnepark gepland van 16 hectare. De grond is eigendom van de Groningen Seaports. Over de oplevering is nog niets bekend.

Eemsmond

Zonnepark Usquert

In Usquert zijn plannen voor een zonnepark op de voormalige vuilstort. Een eis van de gemeente is dat omwonenden profiteren van het park. De vergunningsaanvraag hiervoor is nog niet ingediend.

Zonnedijk Eemshaven

De dijk ten zuiden van de Eemshaven is veranderd in een lange 'zonnedijk'. Het lint van in totaal 18.5000 panelen is goed voor een productie van 5.415.000 kilowattuur per jaar en stroom voor 1.450 huishoudens. De dijk is eigendom van Groningen Seaports en heeft geen functie meer als waterkering. Solarfields heeft het park gebouwd.



Zonnepark Eemscentrale

Engie Energie neemt de exploitatie van een groot zonnepark aan de Robbenplaatweg in de Eemshaven op zich. De benodigde vergunning voor het plaatsen van 15.000 panelen heeft het energiebedrijf inmiddels op zak.



Groningen

Zonnepark Woldjerspoor

Aan de Duinkerkenstraat in de stad Groningen ligt zonnepark Woldjerspoor. Het park werd aangelegd door GroenLeven en telt 43.000 zonnepanelen. Die liggen bovenop de voormalige vuilstort. Woldjerspoor produceert jaarlijks 12 megawatt. Dat is genoeg energie voor ongeveer 3.500 huishoudens.



Zonnepark Vierverlaten

Bij Hoogkerk is plaats voor 7.777 panelen die samen Zonnepark Vierverlaten vormen. Daarvan waren op 23 mei 2.787 panelen verkocht. Het park is aangelegd door Grunneger Power en de gemeente Groningen.

Leek

Zonneparken Leek

In Leek staan twee zonneparken langs de A7 op het programma. Het park 'Zonnepark Leeksterveld fase 2', dat nabij de A7 ligt wordt gebouwd zodra de financiering rond is. Het moet in 2019 klaar zijn, en dan 10 hectare beslaan waarmee stroom wordt opgewekt voor 2.300 huishoudens. Naast dit park moet een groter zonnepark komen, dat 'Zonnepark Leeksterveld fase 3' gaat heten. Daarvoor is inmiddels een subsidie aangevraagd.

Ook in de Leekster wijk Oostindie komt een zonnepark. Dat park is drie hectare groot.

Zonnewal Oostwold

In Oostwold snijdt het mes aan twee kanten. Daar verrijst een zonnepark op een geluidswal. Daarmee wordt energie voor het hele dorp opgewekt en tegelijkertijd het geluid van de snelweg A7 fors verminderd. De Zonnewal wordt 1.500 meter lang en moet plaats bieden aan 9000 vierkante meter aan panelen.



Loppersum

Zonnepark 't Zandt

Op 14 april is Zonnepark 't Zandt geopend. Achter de Gerard van Damstraat worden 1528 zonnepanelen opgesteld die samen 353.000 kilowattuur moeten opwekken. Goed voor zo'n tachtig huishoudens. Het park is een initiatief van energiecoöperatie Zonnedorpen. Opvallend: het park wordt slechts één meter hoog, zodat het uitzicht van bewoners niet belemmerd wordt.

Marum

Alberdaheerd

Aan de Alberdaheerd verrijst momenteel een park met 28.500 zonnepanelen. De provincie had aanvankelijk nog bezwaren tegen de komst van het park, maar na overleg met de gemeente mag de schop toch de grond in. Die taak is weggelegd voor Solarfields. Het park kan energie leveren aan een derde van alle inwoners van Marum, meldt het bedrijf.

Midden-Groningen

Zonnepark Sappemeer

Het grootste zonnepark van onze provincie moet verrijzen in Midden-Groningen. 117 hectare moet het worden. Er is veel weerstand van omwonenden, die de bouw van het park aanvochten bij de Raad van State. De gemeente Hoogezand-Sappemeer gaf afgelopen jaar een bouwvergunning af, maar de Raad van State verbood in december voorlopig te gaan bouwen. De definitieve uitspraak volgt nog.

Hoogezand - Molenwaard

Dan is er nog een groot project in Hoogezand. Tussen de Woldweg en de Gorechtlaan moet een braakliggend stuk grond (de Molenwaard) tot zonnepark omgetoverd worden. Dat wordt ongeveer 27 hectare groot, met ruimte voor 85.000 panelen. Met de productie van 21.802.500 kilowattuur kunnen 6.700 huishoudens van stroom worden voorzien.



Foxhol - W.A. Scholten

Het W.A. Scholten Zonnepark wordt aangelegd op het bedrijventerrein in Foxhol, naast de aardappelzetmeelfabriek van Avebe. De vergunning voor het zonnepark is inmiddels verleend en op het park moeten 11.844 zonnepanelen komen te staan, die 1500 huishoudens kunnen bedienen.

Zonnepark SunBrouck

Een veel kleiner zonnepark in Midden-Groningen moet er komen bij Zuidbroek. Dat komt op de vroegere crossbaan aan de Industrieweg in Zuidbroek. De planning was dat het eind 2017 de eerste elektriciteit moest opwekken, maar de zonnepanelen worden pas deze week geplaatst.

Zonnepark Slochteren

Op particuliere grond aan de Bredelaan in Slochteren moet een zonnepark van 3 tot 7 hectare verrijzen. De aanvraag daarvoor is ingediend. Engie Energie wil het park bouwen en exploiteren. De vergunningsaanvraag is nog niet verleend, inmiddels is wel een inloopavond georganiseerd.

Zonnepark Duurkenakker Muntendam

Initiatiefnemer Sunvest werkt aan de bouw van een zonnepark in de Tussenklappenpolder nabij de spoorlijn Veendam-Zuidbroek. Het park wordt ongeveer 50 hectare.

Zonnepark Van der Valk Zuidbroek

Tussen de aardgaslocatie Spitsbergen en de A7 wordt gewerkt aan een zonnepark van ongeveer 30 hectare. Wanneer het park wordt opgeleverd is nog niet bekend.

Innovatief Zonnepark Meeden.

De Stichting Innovatief Zonnepark Meeden ontwikkelt een kleinschalig park op de crossbaan in Zuidbroek. Details zijn nog niet bekend.

Oldambt

Zonnepark Industrieterrein Hoogebrug III Winschoten

Op het industrieterrein Hoogebrug in Winschoten ligt een zonnepark van ongeveer 11 hectare. In november is het park in gebruik genomen. Op het park liggen 21.000 zonnepanelen. Het is een initiatief van EcotecWorld uit Coevoerden.

Zonnepark Finsterwolde

In Oldambt staat een relatief klein zonnepark op de planning. Bij Finsterwolde wil F&S Solar een park van vijftien hectare bouwen. De gemeenteraad heeft de komst van het park in januari tegengehouden, voor F&S Solar reden om naar de rechter te stappen.

Pekela

Aa Stroom

Op bedrijventerrein Aa Stroom bij Oude Pekela komt een zonnepark van Solarfields, dat ruimte biedt aan 8.500 zonnepanelen. Om ervoor te zorgen dat het park geen dissonant is in het landschap, wordt er een aarden wal omheen gelegd. Het idee is dat in de wal bloemen gaan bloeien.

Zonnepark Doorsneeweg Nieuwe Pekela

Op het terrein van de voormalige Avebe-fabriek is een zonnepark van Powerfield in ontwikkeling van zes hectare. De vergunning is verkregen en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Het park zou al medio 2017 opgeleverd moeten zijn, maar de netaansluiting levert vertraging op. Nu wordt gemikt op oplevering in 2019.

Stadskanaal

Zonnepark bedrijventerrein Stadskanaal

Op het bedrijventerrein Stadskanaal is in het najaar van 2017 begonnen met de bouw van een zonnepark van 20 hectare. Op 1 maart is het park van de Deense investeringsbank Obton officieel opgeleverd.

Zonnepark Businesspark Stadskanaal

Op het Mercurius Business Park in Stadskanaal wordt deze zomer gestart met de bouw van een zonnepark van 6,5 hectare. Het park komt op de plaats van het voormalige Philips-terrein en wordt ontwikkeld door Obton. De verwachting is dat het terrein eind van dit jaar wordt geopend.

Zonnepark Van Boekerenweg

Langs de Van Boekerenweg in Stadskanaal komt als het aan Powerfield ligt een zonnepark Afgelopen april werd daarover een informatiebijeenkomst gehouden. De bedoeling is dat het park in totaal zo'n 70 hectare beslaat.

Veendam

Veendam Solar Park

In december 2017 werd het 15 hectare grote Veendam Solar Park opgeleverd door Astronergy en Chint Solar. Op 15 maart is het officieel geopend. Dit zonnepark heeft een vermogen van 15,5 megawatt en levert duurzame energie voor 5900 huishoudens.

Westerwolde

Zonnepark Harpel

In het buurtschap Harpel (bij Vlagtwedde) komt een zonnepark van 100 hectare te staan. Twee omwonenden van het park, dat nu nog braakliggende grond is, hebben de komst van het park bij de rechter aangevochten. Die oordeelde echter dat de omwonenden te ver van het park af wonen. Powerfield begint dit voorjaar met de bouw van het park, eind 2019 moet het operatief zijn.

Boswijk Ter Apelkanaal

42.850 zonnepanelen, nabij bedrijventerrein Ter Apelkanaal: dat zijn de plannen met het zonnepark Boswijk, waarvoor de vergunning nog niet binnen is. Het park moet in totaal zo'n 14 hectare beslaan.

Disclaimer: Dit overzicht is gebaseerd op informatie van de betreffende gemeenten en de provincie Groningen. Het betreft parken die zijn gerealiseerd, waar een vergunning voor is afgegeven, waar een vergunning in behandeling is genomen of zonneparken die nog in de voorbereidingsfase zitten.

