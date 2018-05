Deel dit artikel:











Voor het eerst 'Korremarkt': 'Net alsof er al jaren markt is' De nieuwe Korremarkt (Foto: RTV Noord) De nieuwe Korremarkt (Foto: RTV Noord) De nieuwe Korremarkt (Foto: RTV Noord)

Op het Floresplein in de Korrewegwijk in Stad is woensdag voor het eerst de 'Korremarkt' georganiseerd.

'Er was vanuit de buurt veel vraag naar een eigen markt', legt initiatiefnemer Rik Hagt uit. 'Het lijkt nu net alsof er al jaren markt is. Het loopt al mooi vol, heel fijn om te zien.' Eigen buurtkraam Op de markt staan niet alleen verschillende kramen en ondernemers, maar ook een buurtkraam. Daar verkopen ondernemers uit de wijk zelf hun waren, elke week iemand anders. Hanneke Everts staat deze woensdag met haar meubels in de kraam. 'Normaal sta ik niet zo snel op de markt, maar verkoop ik vooral via mijn website. Ik zag een berichtje met een oproep en dat leek me wel wat.' De nieuwe markt staat er voortaan elke woensdagmiddag van 12:00 tot 18:00 uur. Lees ook: - De Korrewegwijk in Groningen krijgt een eigen markt