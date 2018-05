Deel dit artikel:











Huismeesters pakt tientallen woningen in Selwerd aan De energiezuinige woningen worden beklonken met een krabbel. (Foto: De Huismeesters)

In de wijk Selwerd in de stad Groningen worden 69 huizen door verhuurder De Huismeesters energiezuinig gemaakt. Het gaat om huizen in de Kornoeljestraat en Vlierstraat.

Het energiezuinig maken van de woningen gebeurt onder andere met de aanpak van kozijnen, ventilatievoorzieningen en isolatie in spouwmuren. Ook krijgt elk huis een afleverset van WarmteStad, waarmee elk huishouden op termijn gasloos moet kunnen leven. In 2020 worden de huishoudens aangesloten op het warmtenet. Dat geldt ook voor twee woningblokken aan de Lijsterbeslaan en de Iepenlaan. Vergoeding voor inductieplaat Verder krijgen de huizen een nieuwe badkamer en toilet. Bewoners krijgen een vergoeding om een inductieplaat en pannen te kopen, wat een eerste aanzet tot gasloos wonen moet zijn. Volgens De Huismeesters blijft de huurprijs hetzelfde. De zuinigheidsmaatregelen volgen op het afketsen van de aardwarmtewinning van WarmteStad, dat een deel van de huishoudens in Selwerd van energie moest voorzien. De onderhoudsbeurt begint volgende maand. [Tweet:https://twitter.com/i/web/status/999250017595658240] Lees ook: - Drie alternatieven in beeld voor mislukt aardwarmteproject

