Statenleden maken bustour langs verdubbeling N33 Midden

Wel of geen aansluiting met de Woldweg in Appingedam? Hoe ontlast je de Farmsumerweg?

Allemaal vragen waar de Statenleden zich de komende periode over mogen buigen als de verdubbeling van de N33 Midden ter sprake komt.

Bustour langs N33

Het concept 'Praten met de Staten', een nieuw initiatief van de provincie Groningen, vindt woensdag op locatie plaats.

Staten- en commissieleden krijgen via een bustour door het Groninger land te zien hoe de verdubbeling van de N33 richting Appingedam moet worden uitgevoerd.

Praten met voor- en tegenstanders

In Appingedam zijn voor- en tegenstanders van de X1-variant aanwezig, de voorkeursvariant van provincie en Rijkswaterstaat.

Groningen Seaports heeft bijvoorbeeld gemengde gevoelens bij deze voorkeursvariant.

'Geen zichtlocatie en moeilijk bereikbaar'

'De verdubbeling is goed voor de bereikbaarheid van de Eemshaven', stelt business manager Hendré Sijbring van Groningen Seaports. 'Maar door deze variant is bedrijvenpark Fivelpoort niet langer een zichtlocatie en moeilijker bereikbaar.'

'Voor ons als Seaports jammer, want bedrijvenpark Fivelpoort is voor ons eigenlijk een eerste kennismaking van het industriële gebied Eemshaven. De variant moet recht doen aan Appingedam én moet recht doen aan bedrijvenpark Fivelpoort.'

Meer zorgen

Daarmee is Seaports niet de enige partij die zich zorgen maakt. Eerder deed de gemeente Appingedam dat al, terwijl de omwonenden van de Farmsumerweg ruim 98 handtekeningen hebben opgehaald om deze variant van tafel te krijgen.

'Er komen nu per etmaal zo'n 12.000 auto's langs onze weg', zegt Geertruida Schuringa van de werkgroep Farmsumerweg Veilig. 'Dat worden er door de nieuwe variant ruim 15.000 auto's, terwijl er op de N33 zo'n 18.000 auto's per dag langskomen. Dat is onverantwoord, vinden wij, en dat is voor ons een doodlopende weg.'

'Onbegrijpelijke voorkeursvariant'

De Statenleden horen deze verhalen aan. Ook voorzitter Siert van der Laan van werkgroep N33 Tjuchem kent deze geluiden. Hij hoopt dat de gemeenten Appingedam, Delfzijl én de provincie aan de slag gaan om zoveel mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen.

'De voorkeursvariant die er ligt is bij veel mensen begrijpelijk', zegt hij. 'Wij denken dat deze variant niet alleen voor Tjuchem goed is, maar ook voor Appingedam. Uiteindelijk moet iedereen hier beter van worden.'

