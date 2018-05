Dekker wil intrekken belastingvoordelen van Jehovah's onderzoeken

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming is bereid te onderzoeken of de belastingvoordelen die de Jehovah's Getuigen genieten kunnen worden ingetrokken.

Dat is zijn reactie op de berichten over seksueel misbruik binnen de Jehova-gemeenschap, wat in Groningen is aangezwengeld door Frank Huiting die de stichting Reclaimed Voices opzette.

Geen onafhankelijk onderzoek

Afgelopen week meldde RTV Noord dat de Jehovah's Getuigen niet bereid zijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar kindermisbruik binnen hun eigen gelederen. Ze vinden dat niet nodig omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld, liet Dekker dinsdag weten. Ook zouden ze zelf al maatregelen hebben genomen.

Twijfels

Ondanks dat Dekker de zaak wil onderzoeken, vraagt de minister zich af of het intrekken van de zogenoemde ANBI-status standhoudt bij de rechter.

De uitzonderingspositie voor belastingvoordelen bij de Belastingdienst is bedoeld voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI), maar Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) vraagt zich af of de Jehovah's Getuigen nog wel binnen deze categorie vallen. 'Als je een instelling van algemeen nut bent, maar niet bereid bent te kijken hoe je kinderen kan beschermen, welk nut heb je dan?'

'Gun ze geen zaak die wij verliezen'

Dekker toonde begrip voor de breed gedeelde ergernis in de Kamer over de opstelling van de Jehovah's. 'Ik begrijp dat punt, ik wil ernaar kijken.' Tegelijkertijd benadrukte hij dat de 'Jehovah's zullen zeggen dat er geen veroordeling is geweest. En het laatste dat ik ze gun is een zaak die wij vervolgens verliezen. Je moet van tevoren goed weten of je in je recht staat.'

Van Toorenburg begreep de kanttekeningen die Dekker plaatste, maar 'wil de minister toch aanmoedigen die strijd aan te gaan.'

