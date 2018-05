Weervrouw Harma: 'We krijgen hoogzomerse dagen'

Zwemmen in het Paterswoldsemeer (Foto: Gerrit Draaisma)

Goed nieuws voor liefhebbers van een zonnetje en zomerse temperaturen: tot na het weekend blijft het nog heerlijk weer.

Donderdag halen we de 26 graden. Vrijdag kan er nog een buitje vallen, maar lijkt het kwik nog boven de 25 graden uit te komen.

Zomers weekend

Weervrouw Harma Boer ziet met name in het weekend zomerse temperaturen en 'mogelijk zelfs nog wat hoger'. Vooralsnog is zaterdag de warmste dag met een verwachting van 25 tot 29 graden.

Zondag lijkt het een graadje koeler te worden en na het weekend gaat er nog iets af, maar is er nog steeds kans op 27 of 28 graden in het binnenland.

Hoogzomerse dagen

Harma laat wel weten dat de voorspellingen nog steeds wisselen.

'Elke nieuwe berekening verandert het wel iets op dit moment. Hoe warm het echt gaat worden is dus nog even kijken, maar het worden zeker hoogzomerse dagen.'

