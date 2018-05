Exploitatietekort Groninger Forum richting miljoen

Het jaarlijks exploitatietekort van het Groninger Forum loopt verder op. De teller staat nu op 830.00 euro.

Dat gat wordt gedicht door de gemeente Groningen. Die legt er de komende vijf jaar 3,3 miljoen euro bij. Ook het Forum zelf moet 150.000 euro per jaar moeten bezuinigingen.

De rest van het Forum-gat wordt gedicht met geld voor de bibliotheek, die ook een plekje in het complex aan de Nieuwe Markt en bij de Grote Markt krijgt.

Aan de lage kant

D66-wethouder Paul de Rook: 'We hebben de bibliotheek de afgelopen jaren stevig gekort. Landelijk gezien is onze bijdrage aan de lage kant. Dus verhogen we de subsidie.'

Vraag is of het hierbij blijft. 'Dat weet je natuurlijk nooit. Wat wij wel kunnen doen is ons huiswerk zo goed mogelijk doen. We hebben ons rekenwerk hartstikke goed gedaan. Met de kennis van nu hebben we geen enkele aanleiding om te denken dat het anders is, dan de cijfers waar wij ons nu op baseren,' is de reactie van de verantwoordelijk wethouder.

Bodemloze put?

En op de vraag of het Groninger Forum een bodemloze put is, zegt de Rook: 'Nee, stapje voor stapje hebben we al tekorten opgelost. En dus de stabiliteit vergroot. Juist om er voor te zorgen dat als er een tegenvaller mocht zijn, dat het Forum die op kan vangen. En dat ze dus daarvoor niet terug hoeven naar de gemeente.'

