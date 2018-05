Deel dit artikel:











'Je kunt mensen niet gekker krijgen dan met onzekerheid' Marjo van Dijken (Foto: RTV Noord)

Dat 1588 huishoudens in Groningen in onzekerheid blijven door het mislukte overleg met minister Eric Wiebes gaat er bij voormalig Tweede Kamerlid Marjo van Dijken niet in. 'Je kunt mensen niet gekker krijgen dan met onzekerheid', zegt ze in Noord Vandaag.

Dinsdagavond liep het overleg over de versterkingsoperatie vast. De minister wil wachten met de versterking van die huizen tot hij een nieuw veiligheidsadvies krijgt. 'Dit zijn mensen die al jaren niet weten hoe hun toekomst eruit ziet', foetert Van Dijken. Verder in Noord Vandaag: Zo verliep de Slag bij Heiligerlee 23 mei 1568: de Slag bij Heiligerlee, vaste prik tijdens de geschiedenisles. Precies 450 jaar geleden dus. Wat gebeurde er toen eigenlijk? 'Wat is dit nou?' Burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen treft jeugdig bezoek aan in zijn werkkamer: de kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester. 'Wat is dit nou? Zijn jullie zonder mij begonnen?' Wat blijkt: Den Oudsten kan een aardig potje pingpongen..." 'Jullie het kanon, dan ik het paard van mijn opa vergoed' Duikers van De Zeester uit Lauwersoog zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met een huiszoeking, die in opdracht van een Duitse deurwaarder bij hen werd gehouden. Reden: de spullen die ze meenamen van het wrak van het gezonken schip Mainz, die in de Eerste Wereldoorlog verging. Die spullen moeten terug, claimen de Duitsers. Dan weet Jan Kruizinga, een van de duikers, ook nog wel wat: 'In de Tweede Wereldoorlog hebben ze het paard van mijn opa meegenomen. Als jullie dat kanon willen, wil ik dat paard van mijn opa vergoed. Hij heeft destijds nooit geld gekregen.'