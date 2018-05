MuzeeAquarium heropent deuren: 'Iedereen heeft daar naar toegeleefd'

Twee jaar lang moest Delfzijl geduld hebben, maar op 2 juni is het vernieuwde MuzeeAquarium in de havenstad weer toegankelijk voor publiek. Directeur Cynthia Heinen kijkt ernaar uit, al is er volgens haar nog genoeg werk aan de winkel.

'Tot op het laatste moment blijven we nog bezig om alles klaar te maken om het publiek te kunnen ontvangen', omschrijft ze de actuele werkzaamheden.

Neus tegen het glas

Voor Heinen kan het niet snel genoeg 2 juni zijn. 'Iedereen heeft naar dat moment toegeleefd', zegt ze. 'Niet alleen vrijwilligers, ook Duitse toeristen drukten hun neus regelmatig tegen het glas. Ook kwamen inwoners van Delfzijl regelmatig vragen hoe het ging.'

In de afgelopen kende het MuzeeAquarium wat tegenslagen, maar Heinen wil daar niet te lang bij stilstaan. 'Ik denk dat iedereen die verbouwt daar wel mee te maken krijgt. Dat hoort erbij', zegt ze. 'We zijn nu gewoon heel erg blij dat we straks de deuren kunnen openen.'

Dit is een hele mooie manier om Delfzijl en omgeving te laten zien Cynthia Heinen - Directeur MuzeeAquarium

Unieke kans

Het nieuwe gebouw was voor de directie van het museum aanleiding om de presentaties eens flink te updaten.

'Als je een nieuw gebouw ter beschikking krijgt, is dat een unieke kans om alles aan te pakken. En dat is dan ook gebeurd', vervolgt Heinen. 'Er zijn verhaallijnen uitgezet waarbij objecten zijn uitgezocht en gerichte keuzes zijn gemaakt. Ook is de presentatie veel interactiever geworden.'

De bestaande collecties scheepvaart, schelpen, fossielen, geologie, archeologie en vissen van de Noordzee en Waddenzee vormen ook in het nieuwe gebouw nog steeds de basis van de vaste opstelling in het MuzeeAquarium.

Vruchten plukken

Heinen heeft van dichtbij meegemaakt hoe het nieuwe museum is ontsproten. Wat haar betreft wordt het tijd dat Delfzijl daar de vruchten van gaat plukken.

'Ik heb het museum zien groeien, een prachtig proces om mee te maken', blikt ze terug. 'Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal af is, want je blijft doorontwikkelen. Dit is een hele mooie manier om Delfzijl en omgeving te laten zien, zowel op dit moment als historisch gezien.'