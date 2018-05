Kerk is blij met verhuizing voedselbank: 'Wat moet er anders in?'

De Protestantse Gemeente Delfzijl is blij dat de voedselbank begin volgend jaar naar De Ark in Delfzijl-Noord verhuist. Het kerkgebouw zou door dalende ledenaantallen leeg komen te staan, maar dat wordt nu dus voorkomen.

De voedselbank zit op dit moment in een oude gymzaal aan de Europaweg, even verderop in de wijk. Dat pand is verouderd en kampte nogal eens met een lekkend dak of haperende verwarming.

Even slikken

Voor de Protestantse Gemeente was het geen makkelijke keuze, maar wel de meest verstandige, zegt kerkenraad-voorzitter Tjerk de Vries: 'Sommige leden gaan er al sinds 1963 naartoe. Dan is het wel even slikken als je hoort dat we weggaan. Maar het is niet anders.'

De gemeente heeft te maken met forse krimp. Enkele jaren geleden waren er 2.500 leden. Nu zijn dat er nog 1.600. Daarom moet de gemeente keuzes maken, zegt De Vries.

'Delfzijl is een krimpgemeente, dus dat merken wij ook. Door de vergrijzing hebben we te maken met sterfte en de aanwas van buitenaf is vrij klein. Daardoor komen de exploitatiekosten voor de rekening van steeds minder mensen. Dus moeten we het doen met minder gebouwen.'

Geen kerkdiensten meer

Vanaf 1 januari worden er daarom geen diensten meer gehouden in De Ark. Het pand wordt voor vijf jaar verhuurd aan de Voedselbank Delfzijl-Appingedam-Loppersum. Volgens De Vries is het pand zeer geschikt:

'Het is een vrij modern vierkant gebouw waar veel ruimte in zit. Er zijn geen banken, dus de inventaris kun je er zo uit halen. Daardoor is er plek voor stellages van de voedselbank.'

'Slopen is zonde'

Ook was de kerkgemeente bang dat ze het pand anders niet kwijt kon: 'Wij zien verder niemand die het gebouw wil hebben. En slopen is helemaal zonde, dat is alleen maar kapitaalvernietiging.'

De zondagsdiensten worden vanaf volgend jaar allemaal gehouden in de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel in Farmsum. De bijzondere diensten vinden plaats in de Protestantse Kerk Farmsum.

De Voedselbank zelf is ook blij dat ze straks een beter onderkomen heeft. Wekelijks krijgen 140 huishoudens een voedselpakket. Er werken zo'n dertig vrijwilligers.

