Ruzie over 'antieke tegeltjes' escaleert in Winschoten De uitgebrande auto staat sinds zaterdagnacht nog altijd op dezelfde plek. (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

De eigenaar van de auto die zaterdagnacht in brand werd gestoken aan de Lekstraat in Winschoten was eind maart ook het doelwit van een schietincident. Er werden destijds meerdere kogels op zijn woning afgevuurd.

Geschreven door Peter Steinfort

Verslaggever

Er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam van de politie arresteerde diezelfde avond een 47-jarige man uit Heiligerlee. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. De politie onderzoekt nu of er een verband bestaat tussen beide zaken. 'Dezelfde dader' Hoewel het bewijs ontbreekt, weet de 44-jarige bewoner van de Lekstraat het zeker: het gaat om één en dezelfde dader. Een zakelijk conflict over een partij antieke tegeltjes, ter waarde van 650 euro, zou de reden zijn. Drugsruzie? Geruchten dat de ruzie om drugs gaat worden tegengesproken. 'De politie heeft hier eind vorig jaar nog een inval gedaan. Ik zou in het bezit zijn van een grote partij drugs en een vuurwapen. Stonden er ineens veertien agenten binnen. Ze hebben het hele huis overhoop gehaald, maar niets gevonden.' De Winschoter heeft inmiddels aangifte gedaan van brandstichting. De politie heeft nog geen arrestaties verricht. Lees ook: - Eigenaar afgebrande auto looft honderden euro's uit voor gouden tip