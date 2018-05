Deel dit artikel:











Kratjesdief wordt betrapt op balkon: twaalf dagen cel en 36-jarige Stadjer moet twaalf dagen de cel in voor het stelen van bierkratten (Foto: Chrissie Hardy/SXC Stockexchange)

Een 36-jarige Stadjer moet twaalf dagen de cel in voor het stelen van bierkratten vanaf een balkon en tuin in Groningen. Als hij nog een keer in de fout gaat, krijgt hij er achttien dagen cel bij.

Hij stal de kratten in april en mei uit een tuin aan de Driemolendrift en vanaf een balkon aan de Berkelstraat. De laatste keer werd hij betrapt door de bewoonster. De man heeft een flink strafblad en had net een combinatie van een celstraf en behandeling achter de rug vanwege het feit dat hij een veelpleger is. Toch zou hij niet de juiste hulp gekregen hebben en de rechter hield daar rekening mee.