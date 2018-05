Politie op zoek naar getuigen van mishandeling in Stad

Een 43-jarige vrouw is zaterdag 19 mei door een man van haar fiets af geduwd, waardoor zij gewond raakte. Dat gebeurde 's ochtends rond 08:00 uur. De politie meldt via Facebook dat zij op zoek is naar deze man.

De vrouw fietste die ochtend over de Stationsweg in Stad. Ze kwam van het Emmaviaduct en reed in de richting van het Groninger museum over het fietspad aan de kant van het water.

Signalement

De man is 1.60 á 1.70 meter lang, heeft kort en donkerblond haar, een donkere jas en hij had een schram op zijn neus. De verdachte, die te voet was, droeg ook een weekendtas bij zich.

De politie roept iedereen die het signalement herkent of die bewuste ochtend mogelijk wat gezien heeft, op om contact op te nemen met de politie. Dat kan zowel door te reageren op onderstaand Facebook-bericht of te bellen met 0900-8844.