Wadden centraal in speciale editie National Geographic

De Nederlandse editie van tijdschrift National Geographic heeft een speciaal nummer gewijd aan de Waddenzee. Dat is gebeurd in samenwerking met Marketing Gronigen, dat ook enkele tienduidenden euro's aan de productie heeft meebetaald.

Het blad, met een oplage van 65.000 expemplaren, valt deze week bij abonnees op de mat. Ook wordt het verspreid onder lezers van de reisedities van National Geographic. Daarnaast heeft Marketing Groningen zesduizend exemplaren gekregen om te verspreiden onder overheden en andere instellingen.

Zeggenschap

Zowel de Waddenkust als de zee en eilanden met hun bijzondere flora en fauna komen aan bod. Ze worden in het nummer gunstig belicht. 'Het is een journalistieke productie waar wij ook zeggenschap in hebben gekregen', vertelt Wouter Steenhuisen van Marketing Groningen.

Gezamenlijke marketing

Hij hoopt dat de special het begin inluidt van een gezamenlijke marketing van de Waddenzee door Groningen, Friesland en Noord-Holland. 'Een gezamenlijke aanpak is gewenst, het Waddengebied stopt immers ook niet bij de provinciegrenzen.'

Er loopt inmiddels een aanvraag bij het Waddenfonds om zo'n campagne te bekostigen.

