Slag bij Heiligerlee in stijl herdacht

Inwoners van Heiligerlee en omstreken stonden vandaag stil bij de Slag bij Heiligerlee, exact 450 jaar geleden. Velen waren gekleed in kledij uit de zestiende eeuw, er was een minuut stilte en de speciaal gemaakte vrijheidsklok werd geslagen.

De hele week staat het dorp Heiligerlee in het teken van de slag. In 1568 vocht graaf Adolf met zijn Nederlandse leger tegen de Spanjaarden. Hij liet de Spaanse soldaten in de val lopen, maar kwam zelf om tijdens de strijd. Die slag was de eerste succesvolle actie van de Nederlandse opstand.

Vrijheidsklok

Speciaal ter ere van die slag, heeft klokkengieter Simon Laudy een vrijheidsklok gemaakt. Het is voor het eerst sinds 1980 dat er in Heiligerlee een klok gegoten werd. Dat gebeurde dinsdagavond in de tuin van het Klokkengieterijmuseum onder toeziend ook van tientallen belangstellenden.

Commissaris van de Koning René Paas heeft de klok vandaag voor het eerst geslagen. Laudy: 'Hij klinkt precies zoals ik in gedachten had.'

Slag naspelen

Aankomend weekend wordt de slag bij Heiligerlee nagespeeld. Dat gebeurt op de grens van Heiligerlee en Westerlee. Zo'n vijfhonderd re-enactors uit onder andere België, Duitsland, Groot-Britannie en zelfs iemand uit Australië laten zien hoe de slag er in die tijd aan toe ging.

