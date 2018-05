Gedupeerden aardbevingsschade in mineur: 'Zo blijven ze aan de gang'

Er heerst onbegrip voor de keuze van minister Wiebes om te wachten met het versterken van woningen in aardbevingsgebied. Opnieuw zitten 1.588 gezinnen, die wachten op de versterking van hun huizen, in onduidelijkheid.

'Deze woningen zijn geïnspecteerd en verkeren in een zodanige staat dat ze aangepakt moeten worden', vertelt Harnold Pomp uit Delfzijl. Op zes december 2017 werd zijn huis geïnspecteerd.

'Ik heb destijds nog gevraagd om een datum. Ze kwamen hier wel rondkijken, maar ik wilde toch echt weten wanneer ze komen verbouwen. Nou, dat was absoluut niet mogelijk. Men kon het gewoon niet geven', zegt hij.

Huurdersongelijkheid

Het steekt Harnold daarom dat verderop in zijn straat al wel een aantal huizen zijn verstevigd. Zelf heeft hij nog niets gehoord. Hij verwijt zijn buurtbewoners niets, maar Centrum Veilig Wonen en de verhuurder wél. 'Er is gewoon sprake van huurdersongelijkheid. Ik kan het gewoon niet anders zeggen.'

Voordeel van de twijfel

'Wij kwamen hier tien jaar geleden wonen voor rust, ruimte en schone lucht. De ruimte hebben we, de schone lucht ook nog, alleen sinds 2012 is de rust weg', vertelt Rob Gramberg uit Overschild. 'Je hebt de schadeafwikkeling, daarmee hou ik mij bezig. Maar als er weer een nieuwe beving komt, heb je weer schade en dat moet je die wéér melden', verzucht hij.

Toen bleek dat minister Wiebes zich over de aardbevingsschade zou ontfermen, gaf Jelly Dijkstra hem nog het voordeel van de twijfel. 'Hij was heel voortvarend en deed overkomen alsof hij er echt voor ons was, dat hij met ons meedacht. Maar hij zet ons nou zo in een hoek en daar mogen wij blijven.'

Bang

Dat minister Wiebes in het belang van de veiligheid wil wachten op het nieuwe advies, is precies waar Gramberg bang voor is. 'Nu wil hij met nieuwe kennis van de situatie rekenen en volgend jaar hebben ze weer een nieuwe regel en dan willen ze daar weer mee meten', zegt hij. 'Zo blijven ze aan de gang', vult Dijkstra aan.

Het stel uit Overschild en Harnold Pomp uit Delfzijl hopen dat er snel een oplossing komt. Maar de steun voor minister Wiebes lijkt vervlogen. 'Van uitstel komt afstel en daar is minister Wiebes nu mee bezig', aldus Gramberg.

