Brandweer krijgt buitenbrand in parkje snel onder controle De brandweer wist de brand in ongeveer twintig minuten te blussen. (Foto: 112 Groningen) (Foto: 112 Groningen)

In een parkje in de stad Groninger wijk Vinkhuizen is aan het begin van de avond brand ontstaan. Dat gebeurde ter hoogte van de Travertijnstraat.

De brandweer kwam snel ter plaatse en wist de brand in ongeveer twintig minuten in de kiem te smoren. Daarbij werd onder meer vuurzweep gebruikt, een soort zwabber waarmee kleine vlammen kunnen worden gedoofd. Het is nog onbekend hoe de brand in het parkje precies is ontstaan.