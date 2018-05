Voltallige oppositie kraakt kritische noten over Knoalster akkoord

Geen visie om de werkloosheid aan te pakken, geen plan om de treinverbinding te realiseren en geen idee hoe de N366 naar Ter Apel verdubbeld moet worden. De voltallige oppositie kraakt kritische noten over het bestuursakkoord van Stadskanaal.

'Het werkoosheidspercentage wilt u doortrekken naar het landelijke gemiddelde', zegt GemeenteBelangen-voorman Erik Bieze. 'Is dit wel een realistische doelstelling? Als u dit wilt bereiken is er meer nodig dan pionieren en proeftuinieren.'

Werkloosheid terugdringen

De Knoalster ambitie om de werkloosheid terug te dringen roept bij alle oppositiepartijen vragen op. De PvdA vraagt zich af hoe het nieuwe college, bestaande uit ChristenUnie, CDA, VVD en SP dit allemaal wil realiseren.

'Hoe wilt u die werkloosheid terugdringen? Hoe wilt u het Refaja volwaardig houden? Hoe wilt u de spoorlijn naar Stadskanaal realiseren? En hoe wilt u de N366 naar Ter Apel en Emmen doortrekken?'

De eenpitters Lokaal Betrokken en D66 hebben dezelfde vragen. Ook deze partijen missen de onderbouwing voor het realiseren van de ambities.

ChristenUnie gaat niet in op kritiek

ChristenUnie-voorman Bert van Beek voelt zich niet geroepen om tijdens het behandelen van het bestuursakkoord te reageren op de kritiek.

'Ik ga niet in op de kritiek van de Partij van de Arbeid', zegt hij. 'Ik heb een hekel aan de verhouding tussen oppositie en coalitie. Volgens mij moeten we het met z'n allen doen. We hebben een heleboel punten overgenomen uit de informerende raad van april. We zijn blij met de inbreng van alle partijen.'

