Terra heeft wereldprimeur met simulator: 'Ja, ik ben hier best een beetje trots op'

Groningen is een wereldprimeur rijker, want Terra neemt deze week officieel een tractorsimulator in gebruik. Als enige school beschikt Terra over dit innovatieve hoogstandje, waarmee studenten hun T-rijbewijs kunnen halen.

Veel leerlingen van Terra lopen stage op boerderijen, waar ze regelmatig een tractor moeten kunnen besturen. Normaal hebben leerlingen daar vijftien tractorrijlessen voor nodig, maar met behulp van een hypermoderne tractorsimulator kan dat ook in slechts vijf lessen.

'Net een echte tractor'

'Zo'n simulator moet realistisch lijken, dus hebben we een exemplaar gebouwd met een echte tractorcabine en daarin realistische beelden gemaakt', legt Terra-docent landbouwtechniek Cor Fockens uit. 'Als je een tijdje in de simulator zit, is het net alsof je in een echte tractor rijdt.'

De tractorsimulator bestaat volgens Fockens nergens anders ter wereld. 'We hebben de simulator zelf ontwikkeld en die is nu zo goed als klaar.'

De docent geeft enthousiast tekst en uitleg over de simulator. 'Ja, ik ben hier best een beetje trots op', zegt hij glunderend. 'Het is mooi om nieuwe dingen te ontwikkelen, waarbij veel creativiteit aan te pas is gekomen.'

T-rijbewijs goedkoper maken

De simulator is gemaakt is om het T-rijbewijs goedkoper te maken, zodat beginnende tractorrijders minder lessen op de weg nodig hebben. 'Dat zijn ook hele dure lessen', weet Fockens. 'In de simulator proberen we effectievere lessen te geven. En veilige, natuurlijk. Je kunt geen ongelukken veroorzaken. Dat is een groot voordeel.'