Van der Vlag aast op nieuw contract bij FC Emmen

De keeperscarrière van Peter van der Vlag krijgt wellicht nog een vervolg. De 40-jarige keeper wil graag een nieuw contract bij FC Emmen.

Hij gaat daar deze week over in gesprek met de clubleiding van de kersverse promovendus. Hij was het afgelopen seizoen reservedoelman achter Dennis Telgenkamp.

Op de valreep

Vorig jaar tekende de Wildervanker op de valreep een eenjarige verbintenis in Emmen. Hij kwam destijds terug op zijn besluit om bij Derdedivisionist Be Quick 1887 te gaan spelen.

Naast zijn rol als reservedoelman bij FC Emmen was hij ook keeperstrainer van FC Groningen Onder 13.

