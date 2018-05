Grootschalige aardbevingsoefening wordt in Zuidwolde gehouden

Zuidwolde is in november van dit jaar decor van een grootschalige aardbevingsoefening. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Zuidwolde krijgt dit najaar alle mogelijke hulpdiensten over de vloer. Het dorp onder de rook van de stad is uitgekozen om grootschalig de gevolgen van een aardbeving met een kracht van minimaal 4.5 op de schaal van Richter te oefenen.

Dat hebben de Veiligheidsregio, de gemeente Bedum en de dorpsbewoners woensdagavond met elkaar afgesproken.

Eerste keer

De oefening werd ruim een maand geleden al aangekondigd. Maar de locatie was tot woensdag nog onderwerp van gesprek. Het is de eerste keer dat alle hulpdiensten samen de gevolgen van een zware aardbeving gaan oefenen in een dorp in het aardbevingsgebied.

Aan de rand van het gebied

In de Veiligheidsregio is besloten dat het een realistische oefening moet zijn en dus in het aardbevingsgebied moet plaatsvinden.

'Maar we wilden het niet doen in een dorp waar ook de versterking op stapel staat', legt burgemeester Erica van Lente van de gemeente Bedum uit. 'We willen mensen niet extra belasten. Daarom Zuidwolde, aan de rand van het gebied.'

Een vereiste voor de locatie van de oefening was dat het dorp in ieder geval een brug moest hebben. 'En die hebben we', aldus Van Lente.

Kan geen kwaad

Nico Schutter van de dorpsvereniging was meteen positief over het voorstel. 'Als het niet belastend is en wel wat op kan leveren, dan kan het nooit kwaad om dit te doen', vertelt hij. 'Je kunt er beter van te voren goed over nagedacht hebben, dan achteraf denken: had ik maar...'

Het idee van de aardbevingsoefening is dat bewoners van Zuidwolde actief meedenken en meedoen aan de oefening.

'Dat is ook de kracht van de oefening', aldus Van Lente. 'We krijgen nu al suggesties van inwoners: wat als de beving komt tijdens een drukbezochte kerkdienst? Of wat gebeurt er op een boerderij met het vee? Dat is allemaal goed om mee te nemen.'

Driedaagse

De oefening moet een driedaagse worden, waarvan de eerste dag in Zuidwolde is. Dat is op zaterdag 17 november. Daar kunnen onder meer speciale reddingstechnieken worden geoefend bij een ingestort pand en moet Defensie bijvoorbeeld een noodbrug kunnen plaatsen als de brug in het dorp is beschadigd door de beving.

Op de tweede dag is er een crisistraining op de brandweerkazerne aan de Sontweg in Groningen. De derde dag staat in het teken van de zogenoemde 'nafase' van een aardbeving. Die dag is voor de burgemeesters en de directies van de hulpdiensten.

Marnehuizen

In 2015 heeft de Veiligheidsregio voor het laatst zo'n grootschalige aardbevingsoefening gehouden. Die was in het militaire oefendorp Marnehuizen in de Marnewaard.

De oefening die in de herfst wordt gehouden, kost zo'n 125.000 euro. De kosten worden betaald door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Lees ook:

- Dit najaar grote oefening veiligheidsdiensten in het aardbevingsgebied