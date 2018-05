Wat te doen met de viering van Oud en Nieuw in Stad?

Wat moet de gemeente Groningen aan met de jaarwisseling? Daarover ging het woensdagavond in het stadhuis tijdens een meeting tussen raadsleden en experts van politie, brandweer en GGD.

De bijeenkomst moet leiden tot een discussiestuk voor de gemeenteraad over nieuw beleid rondom de viering van oud en nieuw. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de instelling van vuurwerkvrije zones en het houden van een grote vuurwerkshow.

Rapport: verbod op vuurwerk

Aanleiding voor de expertmeeting is het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind vorig jaar. De raad pleit daarin onder meer voor een verbod op vuurwerk dat letsel kan veroorzaken, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk.

Ook adviseert de Onderzoeksraad aan gemeenten om tijdens de jaarwisseling de regie meer naar zich toe te trekken door bijvoorbeeld professionele vuurwerkshows te houden.

Maatregelen

Groningen heeft sinds 2015 een aantal vuurwerkvrije zones bij ziekenhuizen en kinderboerderijen. Ook worden er samen met de politie en brandweer maatregelen genomen om de jaarwisseling rustig te laten verlopen.

Laat weten dat je overlastveroorzakers in de gaten hebt, daarmee kun je een hoop narigheid voorkomen Edward van der Torre - Lector Politieacademie

Er waren onder meer buurtfeesten en gereguleerde vreugdevuren georganiseerd die door de gemeente gesteund werden. De afgelopen jaarwisseling verliep in de stad zonder grote incidenten. Wel werd er voor 16.000 euro schade aangericht.

'Politie kan niet overal zijn'

Eén van de deskundigen is Edward van der Torre, lector van de Politieacademie. Volgens hem bepalen de burgers hoe de jaarwisseling verloopt. 'Miljoenen Nederlanders vieren feest en gaan de straat op. De politie kan niet overal toezicht houden en is sowieso in ondertal', zegt hij.

'Dus moet je om problemen te voorkomen inzetten op preventie en je goed voorbereiden op de jaarwisseling', vervolgt hij. 'Daar moet al maanden van tevoren mee worden gestart.' Politie, brandweer, buurt- en jongerenwerkers moeten volgens hem contact leggen met potentiële overlastveroorzakers.

'Blijf niet achter je bureau zitten, maar ga erop af. Laat weten dat je ze in de gaten hebt daarmee kun je een hoop narigheid voorkomen.'

'Verbod werkt averechts'

Van der Torre ziet niets in een verbod op knalvuurwerk. 'Je ziet dat de weerstand tegen knalvuurwerk de laatste jaren groeit, maar een verbod werkt averechts. Er zijn nog te veel mensen die fanatiek willen vasthouden aan de traditie. Dat verander je niet met een verbod.'

Femia Wortelboer, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Groningen, schetste de veranderingen rond de jaarwisseling in de afgelopen jaren.

Het aftelmoment op de Vismarkt wordt zo groot dat het voor ons moeilijk is om er toezicht op te houden Monique Pennings - Politie Groningen

'In 2006 werd er vooral in de wijken gefeest en daar vonden ook ongeregeldheden plaats. Er werd voor 135.000 euro aan gemeentelijke eigendommen vernield. De binnenstad bleef leeg op een enkel besloten feest in de kroegen na. Nu zijn er feesten in MartiniPlaza en in de sporthal van Hoogkerk en ook steeds meer café's houden een feest. Daarmee haal je de mensen van straat en blijft het veel rustiger.'

Professionele organisatie?

Zorgen waren er bij Monique Pennings - van de politie - over de massaliteit van het aftelmoment dat op de Vismarkt plaatsvindt. 'De laatste keer waren er vijfduizend mensen. Het wordt zo groot dat het voor ons moeilijk is om er toezicht op te houden. Misschien moet je erover nadenken of dit evenement vraagt om een professionele organisator.'

Over vuurwerkvrije zones zei Pennings dat het voor de politie vrijwel onmogelijk is om daar toezicht op te houden en te handhaven. 'Je moet overtreders op heterdaad betrappen, maar dat is erg lastig.'

