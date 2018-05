140.000 euro extra voor 'veiligere korrels' op kunstgrasvelden Appingedam

De gemeente Appingedam besteedt 140.000 euro extra aan twee kunstgrasvelden voor voetbalclub DVC Appingedam, die met gemeentelijk geld worden aangelegd. De kosten voor de velden worden daarmee ruim een miljoen euro.

De voornaamste reden voor de extra kosten is dat de gemeente andere kunstgraskorrels wil dan het beruchte rubbergranulaat, dat mogelijk kankerverwekkend is. Daarom wil de gemeente het zogenoemde TPE-infill gebruiken, dat duurder is.

Duurdere korrels

'Voor de zomer hebben we een kostenberekening gemaakt. Toen gingen we er nog vanuit dat we rubberen korrels zouden gebruiken', zegt wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen).

'Op verzoek van de gemeenteraad gaan we het meest veilige materiaal gebruiken wat er is voor kunstgrasvelden. Dat is geen rubber of kurk, maar TPE-infill.

'Gezondheidsrisico praktisch verwaarloosbaar'

Amerikaans onderzoek en een onderzoek van het RIVM tonen aan dat het gezondheidsrisico van sporten op rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar is.

We willen niet opnieuw de discussie over de vraag of het rubber veilig is of niet Annalies Usmany - Gemeentebelangen

De resultaten van de onderzoeken worden her en der in twijfel getrokken, maar ook uit onderzoek van waterschap Noorderzijlvest blijkt dat er in het oppervlaktewater rondom kunstgrasvelden geen ziekmakende stoffen zitten.

Wethouder Annalies Usmany

Is de extra 140.000 euro voor TPE-infill dan niet buitenproportioneel? Wethouder Usmany kiest voor de extra kosten: 'We willen niet opnieuw de discussie over de vraag of het rubber veilig is of niet. Als je iets nieuws aanlegt, wil je dat doen met iets dat honderd procent veilig is. En als het over veiligheid gaat, is 140.000 euro ook maar relatief.'

Oldambt

Eerder kostte een kunstgrasveld in Oldambt al anderhalf keer zoveel als gepland. Dat gebeurde na ambtelijk geblunder in die gemeente.

Wethouder Usmany weet niet of dat in Appingedam ook gaat gebeuren. 'Dat kan ik niet zeggen. We gaan op 4 juni beginnen. We hopen heel erg dat het met dit bedrag gaat lukken.'

Wisselwoningen

Eén van de redenen voor de aanleg van de kunstgrasvelden is dat er daardoor ruimte komt voor wisselwoningen. Die wisselwoningen zijn volgens Usmany niet van de baan na het klappen van het versterkingsoverleg, dinsdagavond.

Vanaf 4 juni worden de wisselwoningen bij de voetbalvelden ook gebouwd, voornamelijk voor bewoners van de vliesgevelwoningen in Appingedam.

