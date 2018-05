Deel dit artikel:











'De vlag hangt halfstok in Appingedam' na stuklopen versterkingsoverleg (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

'De vlag hangt halfstok' in Appingedam na het stuklopen van het versterkingsoverleg, afgelopen dinsdagavond. Dat zegt de voltallige gemeenteraad in een motie van treurnis over die gebeurtenis.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

De raadsleden willen dat burgemeester en wethouders de Tweede Kamerleden oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook willen ze dat die van de minister te eisen dat de versterkingsoperatie onverkort en met spoed wordt vervolgd. Hoop op Tweede Kamer Volgens waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam is de hoop gevestigd op de Tweede Kamerleden. 'Het is te hopen dat die niet de oren laten hangen naar de minister.' Waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra Juridische stappen PvdA-fractievoorzitter Hilbrand Brantsma vraagt zich af in hoeverre er juridische stappen kunnen worden genomen in de richting van de NAM en het Rijk. Hiemstra zegt die mogelijkheid te gaan verkennen. 'Het is heel logisch dat inwoners en woningbouwcorporaties die mogelijkheden gaan verkennen. Waar wij als gemeente kunnen, zijn we bereid met die mensen mee te denken. De basis voor de problemen ligt bij de NAM, die heeft de ellende veroorzaakt.' Onbetrouwbare overheid De PvdA-fractie vindt de rijksoverheid na het klappen van het versterkingsoverleg onbetrouwbaar. Burgemeester Hiemstra is het daarmee eens. 'Er was afgelopen december een kabinetsbesluit, en nu zegt het kabinet dat ze erop terugkomen. Het gaat om 1.600 mensen die weten dat hun huis onveilig is. Nu zegt het kabinet: we wachten toch nog maar even met versterken. Dat kan niet, daarmee is het kabinet gewoon niet betrouwbaar.' Lees ook: - Gedupeerden aardbevingsschade in mineur: 'Zo blijven ze aan de gang'

