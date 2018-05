Extra geld nodig voor verbouwing oude Rijksluchtvaartschool

De verbouwing van de gebouwen van de voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde valt duurder uit dan van tevoren was gedacht.

De provincie kocht het provinciaal monument een paar jaar geleden voor een euro. Volgens gedeputeerde Cees Bijl is het een 'roestbak'.

Bom erop

'Ik zou zeggen dat het haast een roestbak eersteklas was die we voor een euro hebben gekocht. Ik wilde er wel een bom op gooien. Maar het blijkt nu een succesnummer te zijn met bedrijvigheid en culturele activiteiten bijvoorbeeld', zegt hij tegen RTV Drenthe.

En dus wil de provincie extra geld uittrekken voor het opknappen van de panden. Er wasl al 1,3 miljoen euro voor gereserveerd, daat moet volgens Bijl nog 575.000 euro bij.

Asbest

Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor het verwijderen van asbest veel hoger uitvallen. Bovendien blijkt er lekkage te zijn in het dak van één van de gebouwen.

En dan zijn de oude installaties in de gebouwen zo slecht dat ze vervangen moeten worden. Ook de kozijnen zijn verrot.

Voldoende?

De voormalige luchtvaartschool wordt onder andere gebruikt als plek voor het ontwikkelen van nieuwe technieken, de dronehub en culturele activiteiten.

Gedeputeerde Bijl denkt dat ze met het extra geld er wel zijn. 'Als dit niet zo is, dan zullen we Provinciale Staten dit melden. Maar meerkosten is niet de bedoeling.'

