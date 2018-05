Betaald parkeren is nekslag voor garagehouder: 'Dit maakt het onbetaalbaar'

Garagehouder Hans Dekker aan de Helper Oostsingel in Stad stopt na bijna 25 jaar met zijn bedrijf. Het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Groningen is volgens hem de nekslag.

Voor de deur van Dekkers garage geldt sinds kort betaald parkeren.'Dat maakt het onbetaalbaar', zegt Dekker.

'Dan zou ik voor mijn personeel en klanten parkeerplekken moeten kopen. En dan moet je de hele dag auto's schuiven, want ze mogen er maar een bepaalde tijd staan.'

Bedrijfsvergunning

De eigenaar stapte met een advocaat naar de gemeente om bezwaar te maken. Zonder succes.

De gemeente laat weten dat 'de openbare ruimte primair geen plek is voor parkeren' en dit is uitgelegd in het gesprek. Dekker kan een bedrijfsvergunning aanvragen, maar er zit een limiet aan het aantal plekken.

'Ik ga wel zien wat ik nu ga doen, ik heb geen idee', verzucht Dekker. 'Ik ga eerst van de zomer genieten en de ellende van me afschudden. Dit is absoluut zuur.'

Geen gouden horloge

Met zijn 59 jaar ziet hij het niet zitten om ergens anders zijn bedrijf voort te zetten.

In augustus zou de garage 25 jaar bestaan, maar deze mijlpaal wordt niet gehaald. 'Dat gouden horloge is mij niet gegund.'

