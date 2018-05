'Opkomsttijd brandweer is niet realistisch en moet per regio worden vastgesteld'

Bij zestig procent van de uitrukken van de brandweer in onze provincie wordt de wettelijk vastgestelde opkomsttijd niet gehaald. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Er is maar één brandweerkorps in Nederland die die opkomsttijd wel haalt, zegt de Inspectie die alle veiligheidsregio's onder de loep nam.

Negen minuten

'Sinds jaar en dag halen we in Groningen een opkomsttijd van rond de negen minuten. Daar zijn we hartstikke trots op, dat doen we hartstikke goed', zegt Roelf Knoop, regionaal commandant van de brandweer in Groningen. 'Maar we worden gespiegeld aan landelijke opkomsttijden die wettelijk zijn vastgesteld.'

Realistischer tijden

'Wij hebben wat moeite met dat lijstje, want het lijkt dat de ene regio beter presteert dan de andere. In een regio als Groningen moeten we soms behoorlijk ver rijden voor we bij de brandlocatie zijn', legt Knoop uit.

'De inspectie legt daar nu ook de vinger op. Die zegt tegen de minister: eigenlijk zou je veel realistischer tijden moeten vaststellen. Dan sluit het aan bij wat haalbaar is in de regio's.'

Preventie

'We hebben niet op elke hoek van de straat een brandweerkazerne. Dat hoeft ook niet, want dan zou de brandweerzorg onbetaalbaar worden. We zetten graag in op de voorkant', vertelt de commandant. Hij doelt dan op het eerder ontdekken van een brand en het laten weten aan burgers wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.

Onze provincie kent 39 brandweerkazernes. Hiervan worden 37 bemand door vrijwilligers.