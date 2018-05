Burgemeesters ruilen van gemeente

Burgemeesters Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en Pieter van Veen van Haren ruilen volgende week twee dagen van werkplek.

Maandag en dinsdag runnen ze elkaars gemeente. Het uitwisselingsproject begon vorig jaar en is bedoeld om burgemeesters bij elkaar in de keuken te laten kijken. Dit zou de samenwerking bevorderen en leerzaam zijn, zo is het idee.

Eerdere uitwisseling

In twee eerdere edities ruilden de inmiddels overleden burgemeester Pieter Smit (Oldambt) en Koos Wiersma (De Marne) met elkaar. Ook Ard van der Tuuk (Grootegast) en Leontien Kompier (Vlagtwedde) deden vorig jaar mee aan een uitwisseling.