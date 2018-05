Rondje Groningen: Twee keer een nat pak

Boswachters die live gaan uitzenden, een schip te water en een 'first visit' van een Boeing 737 op Eelde. Vlug lezen dus, deze editie van Rondje Groningen.

1) Dit keer geen aardbeving

Maar trillingen bij de bouw van woontoren De Helix in de stadse wijk De Hoogte.



2) Ach....

Wat een schatje. Mooi vastgelegd door Albert-Erik.



3) We praten er nog steeds over

Zelfs zestien jaar na de start van de Giro d'Italia in Groningen wordt er nog over gesproken. Echte wielerfans hopen natuurlijk dat het ooit nog een keer gaat gebeuren.



4) En we schakelen live over naar

De boswachters in Groningen hebben een training gekregen in live uitzenden op social media. Binnenkort dus live vanuit een natuurgebied dicht bij jou?



5) Een kijkje in een studentenhuis

Geen excursie naar een museum of een tentoonstelling, maar naar een studentenhuis. De leerlingen van obs Karrepad in Stad deden het vandaag. Voor de gelegenheid lijkt het aardig opgeruimd, netjes!



6) Voor de eerste keer

Een 'first visit of type' vandaag op Groningen Airport Eelde voor een Boeing 737 MAX 8. Een warm, maar vooral nat welkom hoort er dan bij.



7) En plons

Daar ligt de Manacor in het water. Het schip van 85 meter is gebouwd in Waterhuizen en het gaat om een 'droge lading schip'.



8) Op naar de finale

Oud-FC'er Virgil van Dijk staat zaterdag in de finale van de Champions League tegenover Real Madrid-vedette Cristiano Ronaldo. Donderdag vertrok hij met Liverpool richting Kiev. Good luck!



Rondje Groningen is er elke dag. Heb je hem een keer gemist? Check dan ons archief!