Voortvluchtige Groninger aangehouden in Stad

Een 24-jarige voortvluchtige man uit Groningen is woensdagavond aangehouden op de hoek van Meeuwerderweg/Griffeweg in Stad.

Volgens de politie werd de man gezocht in verband met een 'lopend onderzoek'. De politie wil niet kwijt om welk onderzoek het gaat.

Vuurwapengevaarlijk

Agenten zagen de Groninger in een auto stappen. Ze trommelden meerdere collega's op, omdat bekend is dat de man in het bezit van vuurwapens kan zijn. Hij is uitgestapt en aangehouden.

Ook twee andere inzittenden van de auto, een 26-jarige en een 30-jarige Stadjer, zijn opgepakt.