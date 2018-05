Ondernemers en de privacywet: 'Toon je goede wil'

Bedrijven, scholen en verenigingen: iedereen moet vanaf 25 mei voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG). RTV Noord besteedt er een serie aan. Vandaag: wat moet ik regelen als (eenmans)bedrijf?

'Het is niet echt ingewikkeld, hoor. Het is een kwestie van er even voor gaan zitten.' Dat zegt directeur Lambert Zwiers van MKB Noord.

Bij de belangenvereniging komen de laatste tijd veel vragen binnen over de nieuwe privacywet. 'We verwijzen vaak naar internet', duidt Zwiers. 'We zeggen: oriënteer je daar even op wat er allemaal beschikbaar is. En er zijn gespecialiseerde organisaties die je als ondernemer in kunt schakelen als je het te moeilijk vindt.'

Voeten in de aarde

Zwiers merkt dat ondernemers nu dé dag nadert toch wat zenuwachtig worden. 'Dat komt omdat iedereen denkt: het zal wat meevallen.'

'Nu het langzamerhand naderbij komt, ga je nadenken over wat het inhoudt. En dan kom je tot de conclusie: verrek, het heeft toch wel wat voeten in de aarde.'

'Het speelt niet op dit moment'

Marco Beukeveld van de gelijknamige bakkerij met drie vestigingen in Stad maakt zich geen zorgen over de invoering van de wet. 'Het zal allemaal wel. We hebben net Pasen en Pinksteren achter de rug. We gaan nu een beetje richting de vakantieperiode. Voor ons is het niet van belang. Het speelt op dit moment niet.'

'Bij ons valt dit onder de risico-inventarisatie. Die moet up-to-date zijn en dan voldoe je aan alles', zegt hij met op de achtergrond het geluid van en op volle toeren draaiende bakkerij.

Het is bijna een soort kwaliteitsoperatie, waarin je de dingen die je doet vastlegt Lambert Zwiers - directeur MKB Noord

Kwaliteitsoperatie

Volgens Zwiers is een kwaliteitswaarborg, zoals Beukeveld schetst, een relevante graadmeter. 'Ik vergelijk de wet met een ISO-certificering (kwaliteitscertificaat – red), maar dan een certificering die wettelijk is voorgeschreven. Heel veel meer is het ook niet.'

'Als je gewend bent om met ISO te werken, dan kun je dit relatief gemakkelijk implementeren. Het is bijna een soort kwaliteitsoperatie, waarin je de dingen die je doet vastlegt. Je moet transparant maken hoe je met informatie van relaties omgaat. Zodat het controleerbaar is.'

Ik denk dat deelnemers er niet veel van gaan merken Elske Dijkstra - Golazo Noord-Nederland

Wat merkt de consument?

Maar hoe zit het als consument. Wat ga je merken van de nieuwe privacywet? Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een groot evenement, zoals de 4 Mijl van Groningen.

'Ik denk dat deelnemers er niet veel van gaan merken', zegt Elske Dijkstra namens organisator Golazo Noord-Nederland. 'Behalve dat ze alles duidelijk kunnen lezen.'

'Als mensen bij hun inschrijving bijvoorbeeld magneetjes bestellen, dan heeft de externe partij die ze levert persoonsgegevens nodig. Mensen lezen dan nu voortaan dat we gegevens doorsturen.'

De organisatie vraagt deelnemers ook of ze benaderd mogen worden voor andere evenementen en in het voorwoord wordt gezegd waarvoor de persoonsgegevens gebruikt gaan worden. 'Alleen wat strikt noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering bewaren we', aldus Dijkstra.

Weinig veranderingen

Grote verschillen met eerdere jaren zijn er niet voor de organisatie. Zo konden deelnemers hun gegevens al inzien, maar is het enige verschil dat dit nu expliciet wordt gemeld in de privacyverklaring. Ook het maken en online zetten van foto's is al jarenlang afgekaart.

Dijkstra: 'Het is slecht een enkele keer gebeurd dat iemand zich meldde, omdat hij of zij niet wilde dat informatie openbaar beschikbaar was. Maar dat is echt een hoge uitzondering.'

Zzp'ers

De grootste groep ondernemers die een privacy-opgave wacht, is de groep zzp'ers. 'De meeste telefoontjes gaan over: geldt de wet ook voor mij? Wat moet ik er precies mee?', schetst directeur Frank Alfrink van ZZP Nederland.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10-stappenplan. Maar als je dat leest, denk je: schiet mij maar lek Frank Alfrink - ZZP Nederland

'Er is veel interpretatieruimte binnen de wet, waardoor mensen zeggen: wat bedoelen ze hiermee? Gegevensbewerking bijvoorbeeld. Wanneer doe je dat? Als je het op je computer opslaat? Of pas als je het gebruikt voor je nieuwsbrief? Met dat soort vragen zitten mensen.'

Het antwoord op de vraag is volgens Alfrink vaak net zo lastig als de vraag zelf. 'Als we een vraag aan de autoriteit stellen, krijgen we geen antwoord. We doen een poging om te zeggen 'doe dit', maar zeker weten doen het ook niet. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10-stappenplan, maar als je dat leest, denk je: schiet mij maar lek.'

'Toon goede wil'

ZZP Nederland doet een beroep op voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit om het handhaven uit te stellenvanwege de onduidelijkheden.

'Wij zeggen tegen de zzp'ers: ga er niet vanuit dat Wolfsen 26 mei op de stoep staat. Hij gaat misschien eerst naar de Kamer van Koophandel voor hun handel in persoonsgegevens. Maar wees bewust van het feit dat als er een keer een controle komt, dat je dan aan kunt tonen dat je ermee bezig bent. Toon je goede wil en laat zien dat je keurig met gegevens om wilt gaan, maar geef ook aan dat je nog niet precies weet hoe.'

