Studentenkorting voor mbo'ers? Lang niet overal

Sporten, naar de universiteitsbibliotheek of een fiets huren met studentenkorting in de stad? Mbo'ers hebben niet overal dezelfde rechten als hbo- en universiteitsstudenten en dat knaagt.

Sara Hasan (20) uit Groningen volgt een mbo-studie en voelt zich een echte student. Toch is ze bij veel studentenaangelegenheden allesbehalve welkom. 'Dan kijken ze je met een raar gezicht aan en vragen: 'Jij komt dus van het mbo?', baalt Hasan.

Ze kijken je aan met een raar gezicht en vragen: jij komt dus van het mbo? Sara Hasan - mbo'er

Niet gelijk met studenten

Mbo'ers worden in de stad lang niet altijd behandeld als studenten, hoewel ze dat wel graag zouden willen. Minister Van Engelshoven van onderwijs deed onlangs nog de oproep om mbo'ers ook studenten te noemen en deze groep dezelfde rechten te geven als jongeren die een hbo-studie volgen of studeren aan de RUG.

Uit een rondje langs plekken waar veel studenten samenkomen in de stad, blijkt dat nog lang niet altijd het geval.

ACLO: 'Dienst voor onze studenten'

Neem de sportaccommodatie ACLO Studentensport in de binnenstad. Om daar te kunnen sporten moet een student ingeschreven staan bij de Hanzehogeschool of RUG. 'Dat vinden wij raar', zegt Hasan. 'Waarom zouden wij daar niet mogen komen?'

Wij worden nou eenmaal gefinancierd door de hogeschool en universiteit Hendrike Schut - ACLO Studentensport

Volgens directeur van de accommodatie, Hendrike Schut, ligt het iets genuanceerder. 'Wij worden nou eenmaal gefinancierd door de hogeschool en universiteit. Het is een dienst voor onze studenten.'

UB: 'Te druk voor iedereen'

Dan de universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Onlangs kwamen daar toegangspoortjes te staan. Alleen studenten van de RUG en Hanzehogeschool zijn welkom en in tentamenperiodes worden ook hbo'ers geweerd.

'Het is daar gewoon te druk om iedereen toegang te geven', verklaart woordvoerder Jorien Bakker van de RUG. 'Er zijn ook openbare ruimtes met bijvoorbeeld exposities waar iedereen welkom is.'

'Alleen assertieve mbo'ers krijgen bij ons korting' Swapfiets

Korting 'alleen voor assertieve mbo'ers'

In de stad zijn ook tal van diensten beschikbaar waar studenten met een geldige collegekaart korting krijgen. Eén daarvan is Swapfiets. Voor vijftien euro per maand kun je daar een fiets huren. Studenten kunnen de fiets met drie euro korting per maand meenemen.

Een belletje naar het bedrijf leert dat 'alleen assertieve mbo'ers' aanspraak maken op de korting. Dat zegt een medewerker. Met andere woorden: de korting is eigenlijk voor hbo- en universiteitsstudenten, maar als een mbo'er er specifiek om vraagt blijkt er wel wat mogelijk.

Beter af bij meeste bedrijven

Bij de meeste bedrijven zijn mbo'ers beter af. Of het nou gaat over het huren van een auto in de stad, een bezoekje aan de bioscoop of een pizza bestellen met studentenkorting: mbo'ers hebben dezelfde rechten als andere studenten.

Eigen studentenvereniging

Hasan is inmiddels met lotgenoten in de weer om studentenvereniging STARK op te richten voor alle studenten, dus ook hbo'ers en wo'ers. Want bij de meeste bestaande studentenverenigingen is ze niet welkom.

'Op dit moment zijn er veel verschillen en dat proberen we op deze manier tegen te gaan.'