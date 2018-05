Eemshaven krijgt extra glasvezelverbinding als 'back-up' voor datacenters

Er komt een extra glasvezelverbinding tussen de Eemshaven en Groningen, die moet dienen als 'back up' voor datacenters.

Die zijn nu nog afhankelijk van één verbinding met de stad. Dankzij de nieuwe lijn wordt de Eemshaven aantrekkelijker voor nieuwe datacenters.

Altijd bereikbaar

De huidige verbinding loopt via Delfzijl en daar komt nu een directe lijn naar Groningen bij. Het is een investering van enkele tonnen, maar het is wel een belangrijke stap, vertelt woordvoerder Armand Rouw van Eurofiber uit Maarssen. Dat is het bedrijf dat de verbinding aanlegt. 'Op zich is er voldoende capaciteit, maar bedrijven willen absolute zekerheid dat ze altijd bereikbaar zijn. Door deze extra verbinding krijgen ze die ook. Bovendien gaan de data nog nét een paar milliseconden sneller, omdat het nu om een directe verbinding gaat', zegt Rouw.

Vanuit Groningen liggen er al twee glasvezelroutes naar Amsterdam: een via Lelystad en een via de Afsluitdijk.

Interessante vestigingsplaats

In de Eemshaven staat een groot datacenter van Google. Havenschap Groningen Seaports zet in op de vestiging van meer van zulke dataverwerkers. De Eemshaven is daarvoor een interessante vestigingsplaats, omdat het voldoende energie-aanbod en een goede infrastructuur heeft en omdat het aan zee ligt, met een snelle transatlantische verbinding.

De nieuw glasvezelverbinding met de stad wordt eind dit jaar in gebruik genomen.

Lees ook:

- Google steekt half miljard in uitbreiding datacenter Eemshaven; 'Iedereen in Groningen profiteert'

- 'Een server in de archiefkast is niet meer van deze tijd'

- Wat heeft Groningen aan het Google datacenter?