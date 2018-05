Nieuwe flat in Stad wordt 74 meter hoog en herbergt 700 studenten

Aan de Hoogeweg in de Groningse wijk Reitdiep komt een studentenflat van 74 meter hoog. Daarin is ruimte voor bijna zevenhonderd woningen.

Ter vergelijking: de Martinitoren is 96,8 meter, het GasUnie-gebouw 89 meter.

Borghese Real Estate en Urban Developers hebben het gebouw in overleg met de NAM aardbevingsbestendig ontworpen. In de gevel van de flat is een schilderij van de Groninger Ploeg-schilder H.N. Werkman verwerkt.

Dichtbij Zernike Campus

Het u-vormige complex heeft een binnentuin, die aansluit op het Reitdiep. In die binnentuin zijn sportveldjes gemaakt voor studenten. Het gebouw ligt op loopafstand van Zernike Campus.

De woningen zijn twintig tot veertig vierkante meter groot en op de bovenste verdieping bevinden zich appartementen met twee verdiepingen met een uitzicht over de stad Groningen en het Ommeland.

Het complex is naar verwachting begin 2020 klaar.

