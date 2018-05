Lopend Vuur: Maak de wietteelt legaal

Nederland heeft een rare verstandhouding met softdrugs. Het gebruik en ook de verkoop ervan wordt gedoogd, maar de teelt is verboden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam met cijfers over de teelt van wiet. Zo blijven, volgens het CBS, veel meer illegale wiettelers uit handen van de politie dan werd gedacht. En de teelt van wiet levert ook meer geld op dan eerder werd aangenomen.



Het CBS dacht dat de pakkans van het produceren van cannabis 40 procent was, maar uit informatie van de politie blijkt dat dat eerder 20 procent is. Er gaat ook veel geld om in deze branche. De omvang van de illegale economie is 4,8 miljard euro.

Doordat de teelt illegaal is, is het omgeven met criminaliteit. Ook is het aantal branden door illegale kwekerijen hoog. Door het legaal te maken, ben je van dat probleem af. En de staatskas kan er van profiteren, door bijvoorbeeld de belastingafdracht bij een legale productie.

Ons Lopend Vuur vandaag:



Praat mee!

Moeten we wietteelt aan blijven pakken of is het tijd voor een andere aanpak? En consumeer je zelf wel eens wiet? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Fastfood

In ons Lopend Vuur van woensdag vroegen we of je je wel eens schuldig voelt na het eten van fastfood. Bijna 44% was het eens en zo'n 56% niet. In totaal brachten 2528 mensen een stem uit.