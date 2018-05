Henk Nijboer debatteerde afgelopen jaar 79 keer in de Tweede Kamer. (Foto: Bart Breij/ RTV Noord)

Henk Nijboer (PvdA) is de op één na actiefste debater in de Tweede Kamer. De Groninger deed aan 56 plenaire debatten en 23 commissievergaderingen mee.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Met het totaal van 79 debatten komt Nijboer op de tweede plaats. Roelof Bisschop van de SGP voert de lijst aan. Hij deed aan in totaal 102 debatten mee, waarvan 73 in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Andere Groningse Kamerleden

Sandra Beckerman (SP) is de op één na actiefste Groninger met 50 debatten in totaal. Van alle Kamerleden staat zij daarmee op de 43ste plaats.

In de grafiek hieronder hebben we het aantal debatten van de Groningse Kamerleden op een rijtje gezet.



Financiën en gasdebatten

Dat Nijboer een actief debater is, is niet zo gek. De PvdA heeft negen zetels, waardoor de portefeuilles over minder Kamerleden worden verdeeld dan bij grotere partijen.

Nijboer heeft de 'drukke' portefeuilles Financiën en de Rijksbegroting onder zijn hoede. Ook is hij als debater veelvuldig betrokken bij discussies over de gaswinningsproblematiek in zijn thuisprovincie.

Afhankelijk van planning

Anne Kuik (CDA) laat desgevraagd weten dat wetgeving klaar voor behandeling moet zijn, voordat er een debat plaatsvindt. Daar zijn Kamerleden volgens haar afhankelijk van. Dat heeft invloed op de hoeveelheid debatten die Kamerleden voeren. Diertens geeft aan de komende tijd meer debatten te gaan voeren: 'De komende periode staat er meer zorg (een van haar portefeuilles, red.) op de planning.'