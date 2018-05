Nieuw-Zeelandse ontvangt Abel Tasman Erepenning

In het Nieuw-Zeelandse Takaka is namens de gemeente Grootegast de Abel Tasman Erepenning uitgereikt aan Penny Griffith.

De Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland, Rob Zaagman, overhandigde de onderscheiding.

Abel Tasman

Griffith zet zich in voor het in leven houden van de ontdekking van Nieuw-Zeeland door Abel Tasman uit Lutjegast in 1642. Zo is ze betrokken bij het Golden Bay Museum in Takaka, waar een expositie over Tasman te zien is. Griffith was ook de spil rondom de activiteiten in het kader van 375 jaar Abel Tasman in Nieuw-Zeeland.

De erepenning

De Abel Tasman Erepenning is de gemeentelijke legpenning die wordt uitgereikt aan een 'persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving van de gemeente Grootegast op een wijze, die uitgaat boven hetgeen van hem of haar had mogen worden verwacht'.