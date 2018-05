Verdachte ripdeal Stadskanaal: 'Ik ben een boef; als ik mogelijkheden zie, dan pak ik ze'

Acht jaar cel. Dat is de eis tegen een man uit Spijkenisse die eind 2016 een 22-jarige man uit Stadskanaal neerschoot.

Dat gebeurde tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal in een woning aan de Waterlandlaan in Stadskanaal.

Blijvend verlamd

Er ontstaat die avond in november ruzie over de verkoop van drie kilo wiet met een straatwaarde van elfduizend euro. Als de man uit Stadskanaal en zijn vriend de tassen met drugs overhandigen, trekt de 41-jarige André L. uit Spijkenisse een pistool en schiet. De inwoner van Stadskanaal wordt in zijn onderbuik geraakt en raakt blijvend verlamd.

'Natuurlijk hield ook het slachtoffer zich bezig met strafbare feiten. Daar sluit ik mijn ogen niet voor', aldus de officier van justitie. 'Maar zijn dromen voor de toekomst zijn letterlijk kapotgeschoten. Hij is voor de rest van zijn leven rolstoelafhankelijk. En dat is een zwaar lot om mee te leven voor een jonge vent van 22 jaar.'

Meer slachtoffers

Ook de hond die in de woning aanwezig is, wordt bij de schietpartij geraakt, zo blijkt later. De kogel wordt door een dierenarts verwijderd. De verdachte wordt door de vriend van de gewonde Stadskanaalster de woning uitgewerkt. Daarbij wordt hij meerdere keren gestoken.

Net weer op vrije voeten

Als André L. drie maanden later in Tilburg wordt gearresteerd, blijkt hij vijftien steekwonden over zijn lichaam te hebben. Hij heeft zich niet laten behandelen uit angst dat hij gearresteerd zou worden. 'Ik was net weer op vrije voeten na een gewapende overval', zo verklaarde hij donderdag tijdens de zitting. De steekwonden zijn ontsmet en verbonden door een vriendin.

Tijdens de rechtszaak geeft L. antwoord op alle vragen van de rechter. 'Ik wil openheid geven', verklaart hij. 'Ik ben een boef; als ik mogelijkheden zie, dan pak ik ze.'

Krachtig signaal

Volgens het Openbaar Ministerie is een krachtig signaal op zijn plaats. 'Criminaliteit kan een keuze zijn, maar weet dat daar consequenties aan verbonden zijn. Deze verdachte heeft vanaf 1996 bijna onafgebroken gedetineerd gezeten. Zowel op Curaçao als hier in Nederland', aldus officier van justitie Pitstra.

Organen verwijderd

De advocaat van het slachtoffer diende een schadeclaim in van honderdduizend euro. 'Mijn cliënt heeft ernstige verwondingen opgelopen in zijn onderbuik. Er zijn zelfs organen verwijderd. Door een levensreddende operatie heeft hij een dwarslaesie opgelopen. Hij zit in een rolstoel en kan niet op een normale wijze in zijn levensonderhoud voorzien.'

Wat het Openbaar Ministerie betreft, heeft het slachtoffer recht op de helft van dit bedrag. Vijftigduizend euro dus. De uitspraak is over twee weken.

Lees ook:

- Slachtoffer schietpartij Stadskanaal blijvend verlamd

- Toestand slachtoffer schietpartij Stadskanaal is kritiek

- Schietincident in woning Stadskanaal: man naar ziekenhuis